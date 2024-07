ΗΠΑ: Μαίνεται η φωτιά στην Καλιφόρνια - Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους

Ενισχύεται επικίνδυνα το μέτωπο της φωτιάς στην Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 4.000 άνθρωποι να εγκαταλείψουν τις εστίες τος.

Ανησυχία στις Αρχές προκαλεί το γεγονός, του ότι παρότι επιχειρούν για την κατάσβεσή της 1.700 πυροσβέστες, η φωτιά κινείται ανεξέλεγκτα. Η φωτιά, που ονομάστηκε «Park Fire», καίει από το απόγευμα της Τετάρτης και μέχρι την Παρασκευή είχε κάψει πάνω από 720 τετραγωνικά χιλιόμετρα δασικής έκτασης και 134 κτίρια.

Το βράδυ της Παρασκευής, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δύο κομητείες που απειλούνται από τις φλόγες, για να επιταχυνθεί η δράση των αρχών. Η φωτιά ανάγκασε περίπου 4.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους στα χωριά Κοχάσετ και Φόρεστ Ραντς, μετά το ξέσπασμά της στην μικρή πόλη Τσίκο.

Incredible footage from the Park Fire outside Chico, California.



72k+ acres of destruction from a car lit on fire and hucked into a ravine.



“A 42 year old man was arrested by CalFire arson investigators… seen pushing a car that was on fire into a gully” pic.twitter.com/Tz6oDDTA6l — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) July 26, 2024

«Οφείλετε να είσαστε έτοιμοι να φύγετε. Αν η πυρκαγιά εξαπλωθεί, δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ή να σας εγγυηθώ ότι θα μπορέσουμε να σας σώσουμε τη ζωή», δήλωσε την Πέμπτη ο σερίφης της κομητείας Μπιουτ Κόρι Χόνια, ενώ σε χθεσινές του δηλώσεις ανέφερε πως η φωτιά «πέρασε» από το χωριό Κοχάσετ στη διάρκεια της νύχτας.

I dont think people realize what’s happening in Chico right now



California’s biggest fire in years is happening right now in Chico. Caused by homeless sex offender and lit his moms car on fire and pushed it down a cliff. The fire is not even close to contained pic.twitter.com/uLuIUzqNO3 — Sacramento Insider (@sacinsidr) July 27, 2024

Η φωτιά προκλήθηκε από εμπρησμό, σύμφωνα με τις αρχές. Ήδη από την Πέμπτη ένας 42χρονος τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση, αφού εθεάθη να σπρώχνει αυτοκίνητο που είχε πάρει φωτιά σε φαράγγι. Είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 20 ετών το 2003, ενώ στο ποινικό του μητρώο αναφέρεται σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο και ένοπλη ληστεία.

Όσον αφορά το μέτωπο της πυρκαγιάς, ενισχύσεις είχαν σταλεί σε πολλά μέρη της Καλιφόρνιας, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία είχε σημάνει συναγερμό για χθες, λόγω των ισχυρών ανέμων που εγκυμονούσαν τον κίνδυνο εξάπλωσης της φωτιάς.

HELL IN CALIFORNIA – The Park Fire burning outside Chico, California has ripped 72,000 acres in just 24 hours.



This fire has now been officially called arson after an individual was allegedly caught lighting a car on fire and sending it into a ravine. All the details have not… pic.twitter.com/EVCl5MXWPh — blue pill red pill your choice (@andred928) July 27, 2024

«Παρατηρούμε ακραία επέκταση βόρεια της πυρκαγιάς. Ελπίζουμε ότι οι καιρικές συνθήκες θα βελτιωθούν σημαντικά από αυτό το σαββατοκύριακο με πιο χαμηλές θερμοκρασίες και σχετική αύξηση της υγρασίας, κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει να έχουμε ευκολότερη πρόσβαση στην περίμετρο (της φωτιάς) αντί να παραμένουμε σε άμυνα», εξήγησε χθες ο Μπίλι Σι, διοικητής των πυροσβεστών.

«Είναι πραγματικά η πρώτη πυρκαγιά των τελευταίων ετών στην Καλιφόρνια για την οποία θα έλεγα ότι έχει συμπεριφορά που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα και αυτό δεν είναι καλό», σχολίασε την Πέμπτη το βράδυ ο Ντάνιελ Σουέιν, ειδικός για ακραία φαινόμενα στο πανεπιστήμιο UCLA. Μάλιστα, συνέκρινε τη μεγάλη αυτή πυρκαγιά με αυτές που κατέκαψαν την Καλιφόρνια τη δεκαετία του 2010, οι οποίες ήταν από τις χειρότερες στην ιστορία της πολιτείας αυτής των δυτικών ΗΠΑ.



«Η μόνη καλή είδηση είναι ότι δεν υπάρχουν μεγάλες πόλεις στην άμεση πορεία της πυρκαγιάς», πρόσθεσε ο ίδιος, κρίνοντας ότι η φωτιά μπορεί να εξακολουθήσει να μαίνεται «για εβδομάδες, ακόμη και μήνες». Τέλος, υπενθυμίζεται πως εκατοντάδες πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται σε όλη τη ζώνη αυτή, ιδίως στο Όρεγκον στις ΗΠΑ και στον Καναδά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ / AFP