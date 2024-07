Καναδάς: Οι «τερατώδεις» φωτιές έχουν καταστρέψει τη μισή ιστορική πόλη Τζάσπερ

Τεράστιες, ταχέως εξελισσόμενες πυρκαγιές έχουν καταστρέψει έως και τη μισή ιστορική πόλη του Καναδά, Τζάσπερ, καθώς οι πυροσβέστες προσπαθούν να σώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα κτίρια.

Ολόκληροι δρόμοι έχουν ισοπεδωθεί από τις εκτός ελέγχου φωτιές στην επαρχία της Αλμπέρτα, του Καναδά, με τα βίντεο να δείχνουν πυρακτωμένα ερείπια εκεί όπου κάποτε υπήρχαν σπίτια. Παρά τη χθεσινή πρώτη της θερμοκρασίας, τις προσπάθειες χαρτογράφησης των πυρκαγιών δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι, η ακραία φύση της πυρκαγιάς και ο καπνός.

It’s a devastating sight this morning in #jasper friends - a crew from Ponoka County Fire is there supporting the efforts. #jasperwildfire - Keeping my thoughts there for all the crews and families affected by this situation. This video was sent in to me. pic.twitter.com/co6ZhflBy3