ΗΠΑ: Κατηγορούν την Κίνα για μυστικές πυρηνικές δοκιμές

Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν την Κίνα σήμερα ότι διεξήγαγε μια μυστική πυρηνική δοκιμή το 2020, την ώρα που τάσσονται υπέρ μιας νέας, ευρύτερης συνθήκης ελέγχου των εξοπλισμών με τη συμμετοχή της Κίνας όπως και της Ρωσίας.

Οι κατηγορίες κατά τη διάρκεια μιας διάσκεψης για τον αφοπλισμό υπογραμμίζουν την ένταση μεταξύ της Ουάσιγκτον και του Πεκίνου σε μία καθοριστική στιγμή στον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Οι κατηγορίες των ΗΠΑ για την Κίνα

«Μπορώ να αποκαλύψω ότι η αμερικανική κυβέρνηση γνωρίζει ότι η Κίνα διεξήγαγε πυρηνικές δοκιμές, συμπεριλαμβανομένων προετοιμασιών για δοκιμές με καθορισμένες αποδόσεις εκατοντάδων τόνων», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για τον Έλεγχο των Όπλων και τη Διεθνή Ασφάλεια Τόμας ΝτιΝάνο κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης για τον Αφοπλισμό στη Γενεύη.

Ο κινεζικός στρατός «επιδίωξε να αποκρύψει τις δοκιμές συγκαλύπτοντας τις πυρηνικές εκρήξεις, διότι αναγνώρισε ότι αυτές οι δοκιμές παραβιάζουν τις δεσμεύσεις απαγόρευσης των δοκιμών. Η Κίνα χρησιμοποίησε την «αποσύζευξη», μια μέθοδο για τη μείωση της αποτελεσματικότητας της παρακολούθησης της σεισμικής δραστηριότητας, προκειμένου να αποκρύψει τις δραστηριότητές της από τον κόσμο», είπε.

Ο ΝτιΝάνο ανέφερε πως η Κίνα διεξήγαγε μια τέτοια «δοκιμή με παραγωγή ισχύος» την 22α Ιουνίου του 2020.

Ο πρεσβευτής της Κίνας για τον αφοπλισμό Σεν Τζιαν είπε πως το Πεκίνο ενεργεί πάντα με σύνεση και υπευθυνότητα στα θέματα πυρηνικών.

«Η Κίνα σημειώνει ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να μιλάνε για την υποτιθέμενη κινεζική πυρηνική απειλή. Η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά σε τέτοιες ψευδείς αφηγήσεις», υπογράμμισε.

«Εκείνες (οι ΗΠΑ) είναι ένοχες για την επιδείνωση της κούρσας εξοπλισμών».

Με πληροφορίες από Reuters