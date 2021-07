ΗΠΑ: Καραμπόλα 22 οχημάτων λόγω αμμοθύελλας- Οκτώ νεκροί και αρκετοί τραυματίες

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε καραμπόλα 22 οχημάτων, που προκάλεσε αμμοθύελλα σε αυτοκινητόδρομο της Γιούτα.

«Μια αμμοθύελλα, που έπληξε την κομητεία Μίλαρντ, οδήγησε στον θάνατο οκτώ ανθρώπων, μεταξύ των οποίων παιδιά και πολλοί αυτοκινητιστές τραυματίστηκαν σε μια σειρά δυστυχημάτων χθες το απόγευμα», ανέφερε το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα.

«Πολλοί τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, εκ των οποίων τρεις σε κρίσιμη κατάσταση», διευκρίνισαν οι αρχές της πολιτείας των δυτικών ΗΠΑ.

«Φαίνεται πως 22 οχήματα ενεπλάκησαν στα δυστυχήματα χθες, αφότου ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μια αμμοθύελλα ή είχαν ως αποτέλεσμα να σηκωθεί σκόνη, με αποτέλεσμα να μειωθεί η ορατότητα στον δρόμο», σημείωσαν.

This was the chilling scene on I-15 south of Fillmore after a sandstorm caused a 20-car pileup that killed at least six people and critically injured several others. [Video: Kym Woodward] pic.twitter.com/C8goHtF4fw