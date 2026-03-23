ΗΠΑ: Καλές χαρακτήρισε ο Τραμπ τις συνομιλίες με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε νέες δηλώσεις του σήμερα, τόνισε ξανά πως οι ΗΠΑ έχουν πραγματικά καλές συζητήσεις με το Ιράν.

Σύμφωνα με όσα είπε οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν το Σάββατο το βράδυ, ενώ τόνισε ότι υπάρχει μια πολύ καλή ευκαιρία για συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία.

Τι ανέφερε ο Τραμπ για τις συνομιλίες με το Ιράν

Το Ιράν θέλει ειρήνη, υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος και δήλωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία συμφώνησε ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Η Τεχεράνη θέλει μια διευθέτηση, τόνισε, σημειώνοντας ότι αυτή τη φορά το Ιράν παίρνει στα σοβαρά τις διαπραγματεύσεις.

Οι συζητήσεις με το Ιράν θα καθορίσουν κατά πόσον μπορεί να επιτευχθεί μια ευρύτερη συμφωνία, σημείωσε ο Τραμπ, λέγοντας ότι θα δώσει ένα χρονικό περιθώριο πέντε ημερών.

Το Ιράν έχει μια ακόμη ευκαιρία να τελειώσει τις απειλές κατά της Αμερικής, πρόσθεσε.

Σύντομα ο κόσμος θα γίνει πολύ ασφαλέστερος, συμπλήρωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η ιρανική πλευρά διαψεύδει τις συνομιλίες

Ο Αμερικανός πρόεδρος, αφού πήρε πίσω νωρίς το πρωί το τελεσίγραφο που είχε δώσει στο Ιράν, τόνισε ότι θα δώσει εντολή στον αμερικανικό στρατό να αναβάλει οποιεσδήποτε επιθέσεις κατά των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων ενεργειακών υποδομών του Ιράν.

Με αλλεπάλληλες αναρτήσεις και δηλώσεις του σε ΜΜΕ σήμερα ο Τραμπ μιλά για συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η ιρανική πλευρά διαψεύδει ότι διεξάγονται συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά.

Με πληροφορίες από Reuters