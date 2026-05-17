Τελικός Eurovision 2026: Θρυλικές επιστροφές σε ένα εντυπωσιακό αφιέρωμα για τα 70 χρόνια του διαγωνισμού

Η σκηνή της Eurovision 2026 γέμισε νοσταλγία και συγκίνηση, καθώς εμβληματικοί καλλιτέχνες από προηγούμενες διοργανώσεις επέστρεψαν στη σκηνή για ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα στα 70 χρόνια του διαγωνισμού.
Στο πλαίσιο του εορτασμού για την πλατινένια επέτειο της Eurovision, το κοινό παρακολούθησε ένα εντυπωσιακό all-star medley με μερικά από τα πιο εμβληματικά τραγούδια που έχουν περάσει από τον θεσμό όλα αυτά τα χρόνια.
Θρυλικές επιστροφές στη σκηνή της Eurovision 2026
Στη σκηνή ανέβηκαν αγαπημένοι καλλιτέχνες και νικητές προηγούμενων διοργανώσεων, μεταξύ των οποίων η Ruslana, ο Alexander Rybak, οι Lordi και η Verka Serduchka, χαρίζοντας μία από τις πιο νοσταλγικές στιγμές της βραδιάς.
Как это мило, что вся арена пришла на их концерт#Евровидение2026 #Eurovision2026 pic.twitter.com/1fwGNvJhGe— 🖤*Золушка_Сэмми*🩷 (@Little_winchest) May 16, 2026
Το μουσικό αφιέρωμα περιλάμβανε αναφορές και διασκευές από τραγούδια που άφησαν ιστορία στη Eurovision, με το κοινό να αποθεώνει τις εμφανίσεις μέσα στην αρένα της Βιέννης.
Questo momento di ✨puro patriottismo✨ fa capire quanto gli stranieri amano l’Italia e l’INNO NAZIONALE PER ECCELLENZA#eurovision2026 #escita pic.twitter.com/UmehqLpQhs— Rinne ❤️♐️ (@thesacredleo) May 16, 2026
tutta la Wiener Stadthall di Vienna che canta Volare a 68 anni dalla sua uscita: canzone memorabile— clarissa insolia (@avvclarinsolia) May 16, 2026
Ξεχωριστές στιγμές αποτέλεσαν οι ιδιαίτερες ενορχηστρώσεις κλασικών τραγουδιών του διαγωνισμού, σε ένα show που ταξίδεψε το κοινό σε επτά δεκαετίες μουσικής ιστορίας.
Με πληροφορίες από BBC