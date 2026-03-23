Ντόναλντ Τραμπ: «Θα υπάρξει μια πολύ σοβαρή μορφή αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για τη Φλόριντα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε ότι το Ιράν συνιστά μία «άμεση απειλή», ενώ έθιξε το σενάριο για αλλαγή ηγεσίας.

Μεταξύ άλλων, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως υπάρχουν 15 σημεία συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως η Τεχεράνη «έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα», ενώ θέλει «όσο το δυνατόν περισσότερο πετρέλαιο στην αγορά».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί να υπάρχει «όσο το δυνατόν περισσότερο πετρέλαιο στο σύστημα», σχολιάζοντας την απόφαση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών να χαλαρώσει κυρώσεις σε ιρανικό πετρέλαιο που παρέμενε δεσμευμένο στη θάλασσα. Παράλληλα, σε ό,τι αφορά στο σενάριο αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν, είπε πως «θα υπάρξει μία πολύ σοβαρή αλλαγή εξουσίας».

Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν ξέρω αν ζει ο νέος ανώτατος ηγέτης»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι δεν έχει καμία επικοινωνία με τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, τονίζοντας ότι δεν επιθυμεί να σκοτωθεί. Επίσης, δήλωσε ότι δεν είναι βέβαιος αν ο ίδιος βρίσκεται ακόμη εν ζωή.

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι στις ίδιες δηλώσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες με έναν «σεβαστό» Ιρανό ηγέτη, χωρίς να τον κατονομάσει.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο παρουσίας αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν, δήλωσε: «Δεν μιλάμε για στρατηγική», ενώ πρόσθεσε πως «είναι πολύ εύκολο να πάρουμε για εμάς εμπλουτισμένο ουράνιο, αν υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, στόχος είναι να μην υπάρξουν πυρηνικά όπλα και να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Συνεχίζοντας, επισημάνε ότι υπάρχουν «σημαντικά σημεία σύγκλισης» στις συνομιλίες που, όπως ισχυρίζεται, είχαν Αμερικανοί αξιωματούχοι με το Ιράν, παρόλο που δεν μπορούσε να εγγυηθεί συμφωνία.

Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν μπορεί να εγγυηθεί συμφωνία με το Ιράν»

Παρά τη θετική εικόνα, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν: «αν υπάρξει συμφωνία, θα είναι μια πολύ καλή αρχή για το Ιράν και την περιοχή», σημείωσε.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει μιλήσει πρόσφατα με Ισραηλινούς αξιωματούχους και εκτίμησε ότι «το Ισραήλ θα είναι πολύ ικανοποιημένο με όσα έχουμε».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα, ο Τραμπ κατέληξε ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν επιθυμούν την επίτευξη συμφωνίας, αναφέροντας ακόμη ότι οι ΗΠΑ «θα συνεχίσουν απλώς να βομβαρδίζουν» εάν αποτύχουν οι συνομιλίες με το Ιράν.

Καταληκτικά, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν εξετάσει σενάρια για την ηγεσία του Ιράν, λέγοντας ότι «θα υπάρξει μια πολύ σοβαρή μορφή αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν. Ίσως βρούμε έναν ηγέτη, όπως κάναμε στη Βενεζουέλα, αλλά ίσως υπάρξει και συλλογική ηγεσία στο Ιράν».