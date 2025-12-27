ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ: Η τροχαία «έπιασε» τον Άγιο Βασίλη να τρέχει με υπερβολική ταχύτητα στο Οχάιο

«Ακόμη και τα έλκηθρα πρέπει να μειώσουν ταχύτητα» ανέφερε χιουμοριστικά ο σερίφης

ΗΠΑ: Η τροχαία «έπιασε» τον Άγιο Βασίλη να τρέχει με υπερβολική ταχύτητα στο Οχάιο
Φωτ. από τη στιγμή που οι αστυνομικοί σταματούν για έλεγχο τον Άγιο Βασίλη
Αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο έναν άνδρα που ήταν ντυμένος Άγιος Βασίλης, σε αυτοκινητόδρομο των ΗΠΑ.

Ο Άγιος Βασίλης όπως φάνηκε βρισκόταν καθ’ οδόν για να μοιράσει δώρα στο Οχάιο, όμως είχε μία απρόσμενη στάση μετά από σήμα των αστυνομικών.

Συγκεκριμένα οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν για υπερβολική ταχύτητα και η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού.

Στο βίντεο διακρίνεται ένα περιπολικό να σταματά το όχημά του και όταν πλησίασαν οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν ότι οδηγός ήταν ένας Άγιος Βασίλης και δίπλα του η κυρία Κλάους, αντιμετωπίζοντας το περιστατικό με χιούμορ.

«Άγιε Βασίλη έχεις μαζί το δίπλωμα οδήγησης;» ήταν μία από τις ερωτήσεις τους, με τη στιγμή να γίνεται αμέσως viral στα social media.

«Ακόμη και τα έλκηθρα πρέπει να μειώσουν ταχύτητα», δήλωσε γελώντας από την πλευρά του ο σερίφης.

