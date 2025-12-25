Ισραήλ: Παλαιστίνιος Άγιος Βασίλης στο κρατητήριο μετά από έφοδο σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

Η ισραηλινή αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις κατά τη διάρκεια χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στη Χάιφα, συλλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, έναν Παλαιστίνιο που φορούσε στολή Άγιου Βασίλη, σύμφωνα με το Mossawa Center, οργάνωση που παρακολουθεί ζητήματα δικαιωμάτων των Παλαιστινίων πολιτών του Ισραήλ.

Όπως αναφέρει η οργάνωση, αστυνομικοί διέκοψαν την εκδήλωση την Κυριακή σε χώρο με μουσική, κατέσχεσαν εξοπλισμό και συνέλαβαν τον άνδρα με τη στολή, έναν DJ και έναν πλανόδιο πωλητή. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, φαίνονται αστυνομικοί να ρίχνουν τους τρεις στο έδαφος και να τους περνούν χειροπέδες μπροστά σε παρευρισκόμενους.

Η αστυνομία, από την πλευρά της, υποστήριξε σε ανακοίνωσή της ότι ο άνδρας με τη στολή αντιστάθηκε στη σύλληψη και επιτέθηκε σε αστυνομικό.

Το Mossawa Center καταγγέλλει υπέρμετρη χρήση βίας και υποστηρίζει ότι η έφοδος έγινε χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση.

Οι συλλήψεις σημειώθηκαν ενώ Παλαιστίνιοι γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα υπό συνεχιζόμενους περιορισμούς. Στη Βηθλεέμ, οι εορτασμοί πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, με μπάντες και πορείες στους δρόμους, λειτουργίες στον Ναό της Γεννήσεως και εκδηλώσεις για παιδιά.

Στη Γάζα, η μικρή χριστιανική κοινότητα γιόρτασε τα πρώτα Χριστούγεννα από τότε που τέθηκε σε ισχύ μια εύθραυστη εκεχειρία, σε ένα τοπίο εκτεταμένων καταστροφών. O Guardian κάνει λόγο για υποδομές που έχουν ισοπεδωθεί, με χριστουγεννιάτικα στολίδια να ξεχωρίζουν μέσα στα ερείπια.

Παρά την περίοδο των εορτών, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο WAFA, καταγράφηκαν νέα περιστατικά στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Άποικοι φέρεται να ξερίζωσαν ελαιώνες στην περιοχή Τουρμούς Άγια, κοντά στη Ραμάλα, ενώ ισραηλινοί στρατιώτες έκαναν εφόδους σε σπίτια και κατέσχεσαν οχήματα κοντά στη Χεβρώνα.

Ο Guardian αναφέρει ότι αυξάνονται οι επιθέσεις εναντίον χριστιανών από Ισραηλινούς, επικαλούμενος έκθεση του Μαρτίου που καταγράφει δεκάδες περιστατικά, τόσο σε εκκλησιαστικές περιουσίες όσο και σε βάρος πιστών.

Στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του, ο πάπας Λέων καταδίκασε τη «δυσβάσταχτη» ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, αναφερόμενος σε ανθρώπους που ζουν σε σκηνές και πρόχειρα καταλύματα μέσα στο κρύο και τη βροχή. «Πώς είναι δυνατόν να μη σκεφτόμαστε τις σκηνές στη Γάζα, εκτεθειμένες επί εβδομάδες στη βροχή, στον άνεμο και στο κρύο;» είπε, κάνοντας λόγο για «ανυπεράσπιστους πληθυσμούς» που δοκιμάζονται από πολέμους.

