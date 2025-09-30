ΗΠΑ: Η τοξική ομιλία του Χέγκσεθ - «Απαράδεκτο να βλέπουμε χοντρούς στρατηγούς, τέλος οι μουσάτοι»

Εκτός από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στην εκδήλωση με μέλη της αμερικανικής στρατιωτικής ηγεσίας, μίλησε και ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Σε αυτή την άνευ προηγουμένου συγκέντρωση στρατιωτικών, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επιτέθηκε σε αυτό που αποκάλεσε «δεκαετίες παρακμής» που προκλήθηκαν από πολιτικές που προωθούν την ποικιλομορφία και την ένταξη στον αμερικανικό στρατό.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας προώθησε το νέο όνομα- υπουργείο Πολέμου, αν και δεν έχει αλλάξει επίσημα από το Κογκρέσο- και επέκρινε τους «τοξικούς ηγέτες», τους οποίους κατηγόρησε ότι μείωσαν τα πρότυπα για να μετατρέψουν το υπουργείο Άμυνας σε «υπουργείο Woke».

Η «τοξική» ομιλία του Χέγκσεθ

«Οι ανόητοι και απερίσκεπτοι πολιτικοί ηγέτες έθεσαν λάθος κατεύθυνση και χάσαμε τον δρόμο μας. Γίναμε το "υπουργείο Woke"», είπε ο Χέγκσεθ κατά την έναρξη της εκδήλωσης στο Κουάντικο της Βιρτζίνια. «Αλλά όχι πια», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι θα πραγματοποιηθεί επανεξέταση των φαινομένων «εκφοβισμού και καψόνια» με σκοπό την «ενδυνάμωση των στρατιωτικών».

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, το υπουργείο Άμυνας θα «προχωρήσει σε πλήρη αναθεώρηση του ορισμού του υπουργείου για τη λεγόμενη τοξική ηγεσία, τον εκφοβισμό και τις κακοποιήσεις, ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους ηγέτες να επιβάλλουν πρότυπα χωρίς φόβο αντιποίνων ή αμφισβητήσεων».

Συμπλήρωσε ότι «μιλάμε για λέξεις όπως εκφοβισμός, καψόνια και τοξικότητα», οι οποίες, όπως είπε, έχουν «χρησιμοποιηθεί ως όπλα και έχουν διαστρεβλωθεί μέσα στις δομές μας, υπονομεύοντας τους διοικητές και τους υπαξιωματικούς». «Αν αυτό με κάνει τοξικό, ας είναι. Η ηγεσία θα βασίζεται στην αξία», είπε.

«Η πραγματική τοξική ηγεσία προωθεί καταστροφικές ιδεολογίες που είναι αντίθετες με το Σύνταγμα και τους νόμους της φύσης και του Θεού της φύσης, όπως έγραψε ο Thomas Jefferson στην Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας. Ο ορισμός του τοξικού έχει ανατραπεί και εμείς το διορθώνουμε» είπε επίσης, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας.

Το αμφιθέατρο ήταν γεμάτο με ανώτερους ένστολους αξιωματούχους, καθισμένους μπροστά σε μια σκηνή με μια μεγάλη αμερικανική σημαία, ένα αναλόγιο και πινακίδες που έγραφαν: «Strength Service America».

Ο Χέγκσεθ επέκρινε την εμφάνιση των υπέρβαρων στρατιωτικών, λέγοντας: «Είναι εντελώς απαράδεκτο να βλέπουμε χοντρούς στρατηγούς και ναυάρχους στις αίθουσες του Πενταγώνου».

Είπε ότι όλα τα τεστ φυσικής κατάστασης θα βασίζονται μόνο σε ανδρικά κριτήρια και τόνισε τη σημασία των προτύπων περιποίησης. «Τέρμα οι πολιτικά ορθοί και αυταρχικοί κανόνες εμπλοκής» σχολίασε επίσης, ο Χέγκσεθ.

«Η εποχή της αντιεπαγγελματικής εμφάνισης τελείωσε. Τέλος οι μουσάτοι. Αν τα λόγια που λέω σήμερα σας απογοητεύουν, τότε θα πρέπει να κάνετε το έντιμο πράγμα και να παραιτηθείτε», είπε ο Χέγκσεθ στο κοινό, το οποίο παρέμεινε σιωπηλό.

Παράλληλα, ο Χέγκσεθ ανακοίνωσε στους στρατιωτικούς ότι θα εφαρμόσει 10 νέες οδηγίες που αφορούν τη φυσική κατάσταση, νέες απαιτήσεις περιποίησης και την επιστροφή στο «υψηλότερο ανδρικό πρότυπο» για τις θέσεις μάχης.

Στη συνέχεια, ο Χέγκσεθ ανέφερε: «Οι ανώνυμες, διαδικτυακές ή καταγγελίες του πληκτρολογίου δεν είναι αντάξιες ενός πολεμιστή. Είναι δειλία που συγκαλύπτει τη συνείδησή του. Οι ανώνυμες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης σε επίπεδο μονάδας που δυσφημούν τους διοικητές, αποθαρρύνουν τα στρατεύματα και υπονομεύουν τη συνοχή της μονάδας δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές».

Ο Χέγκσεθ επίσης, τόνισε ότι οι ανώτεροι στρατιωτικοί ηγέτες πρέπει να τερματίσουν τη «δηλητηριώδη κουλτούρα αποφυγής κινδύνου», σχολιάζοντας ότι «πρέπει να εμπιστεύεστε ότι ο πολεμιστής που βρίσκεται δίπλα σας στη μάχη είναι ικανός, πραγματικά, σωματικά ικανός να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο υπό πυρά».