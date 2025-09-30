ΔΙΕΘΝΗ
Τραμπ: «Υπάρχουν δύο λέξεις με Ν» - Μίλησε σε στρατιωτικούς για πυρηνικά κάνοντας ρατσιστικό «αστείο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναφερθεί στην πυρηνική ενέργεια ως «λέξη με Ν» σε άλλες δημόσιες ομιλίες

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ, αναφέρθηκε στα πυρηνικά των ΗΠΑ, δίχως να αναφέρει τη λέξη.

Χαρακτηριστικά, μίλησε για τις πυρηνικές δυνατότητες των ΗΠΑ, αναφερόμενος σε αυτές ως «λέξη με Ν» κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε εκατοντάδες ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματικούς στη Βιρτζίνια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μετέφερε «ένα ή δύο υποβρύχια» στις ακτές της Ρωσίας, αλλά θέλησε να επισημάνει ότι η λέξη «πυρηνικά» δεν μπορεί ποτέ να ειπωθεί.

«Την αποκαλώ λέξη με Ν. Υπάρχουν δύο λέξεις με Ν και δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις καμία από αυτές», είπε ο Τραμπ στην ομιλία του προς τους στρατιωτικούς.

«Το σχόλιο, που φαινομενικά έκανε ο πρόεδρος αστειευόμενος, αντιμετωπίστηκε με σιωπή από τους στρατιωτικούς που συγκλήθηκαν στο Κουάντικο από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ» σχολιάζουν οι New York Times.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναφερθεί στην πυρηνική ενέργεια ως «λέξη με Ν» σε άλλες δημόσιες ομιλίες. Το 2023, έκανε ένα παρόμοιο σχόλιο όταν μιλούσε στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, όπου αναφέρθηκε επίσης, στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

Στην αγγλική γλώσσα, η λέξη nigger εμφανίστηκε τον 18ο αιώνα ως προσαρμογή του ισπανικού negro, από το λατινικό niger. Χρησιμοποιήθηκε υποτιμητικά, και μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, η χρήση του από μη Αφροαμερικανούς έγινε μια σαφώς υποτιμητική και ρατσιστική προσβολή. Κατά συνέπεια, άρχισε να εξαφανίζεται από τη γενική λαϊκή κουλτούρα.

Ωστόσο, παρέμεινε σε χρήση και, στις διάφορες μορφές της, χρησιμοποιείται μεταξύ Αφροαμερικανών ή για αυτο-έκφραση. Ευρέως θεωρείται απαράδεκτο να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε, εκτός από τους Αφροαμερικανούς. Η ένταξη της λέξης σε κλασικά έργα λογοτεχνίας προκάλεσε αντιπαραθέσεις. Επειδή ο όρος θεωρείται εξαιρετικά προσβλητικός, στα αγγλικά κείμενα αναφέρεται συχνά ως «η λέξη Ν».

Με πληροφορίες από New York Times

