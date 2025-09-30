Κοινή επίθεση Τραμπ - Χέγκσεθ στην στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ: «Θα απολύσω όποιον δεν μου αρέσει - Γίναμε υπουργείο Woke»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε σήμερα με μέλη της αμερικανικής στρατιωτικής ηγεσίας, λέγοντας- πριν τη συνάντηση- ότι θα απολύσει οποιονδήποτε από αυτούς αν δεν του αρέσουν.

«Θα συναντηθώ με στρατηγούς και με ναυάρχους και με ηγέτες, και αν δεν μου αρέσει κάποιος, θα τον απολύσω επί τόπου», είπε ο Τραμπ πριν τη συνάντηση με την στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρέστη σε συνεδρίαση στην οποία συμμετέχουν εκατοντάδες Αμερικανοί στρατηγοί και ναύαρχοι που υπηρετούν σε διάφορες περιοχές του κόσμου, η οποία πραγματοποιείται έπειτα από μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη πρόσκληση σε στρατιωτική βάση κοντά στην Ουάσινγκτον.

Σε αυτή την άνευ προηγουμένου συγκέντρωση στρατιωτικών ηγετών, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επιτέθηκε σε αυτό που αποκάλεσε «δεκαετίες παρακμής» που προκλήθηκαν από πολιτικές που προωθούν την ποικιλομορφία και την ένταξη στον αμερικανικό στρατό.

«Οι ανόητοι και απερίσκεπτοι πολιτικοί ηγέτες έθεσαν λάθος κατεύθυνση και χάσαμε τον δρόμο μας. Γίναμε το "υπουργείο Woke"», είπε ο Χέγκσεθ κατά την έναρξη της εκδήλωσης στο Κουάντικο της Βιρτζίνια. «Αλλά όχι πια», πρόσθεσε.

Το αμφιθέατρο ήταν γεμάτο με ανώτερους ένστολους αξιωματούχους, καθισμένους μπροστά σε μια σκηνή με μια μεγάλη αμερικανική σημαία, ένα αναλόγιο και πινακίδες που έγραφαν: «Strength Service America».

Ο Χέγκσεθ επέκρινε την εμφάνιση των υπέρβαρων στρατιωτικών, λέγοντας: «Είναι εντελώς απαράδεκτο να βλέπουμε χοντρούς στρατηγούς και ναυάρχους στις αίθουσες του Πενταγώνου».

Είπε ότι όλα τα τεστ φυσικής κατάστασης θα βασίζονται μόνο σε ανδρικά κριτήρια και τόνισε τη σημασία των προτύπων περιποίησης.

«Η εποχή της αντιεπαγγελματικής εμφάνισης τελείωσε. Τέλος οι μουσάτοι. Αν τα λόγια που λέω σήμερα σας απογοητεύουν, τότε θα πρέπει να κάνετε το έντιμο πράγμα και να παραιτηθείτε», είπε ο Χέγκεθ στο κοινό, το οποίο παρέμεινε σιωπηλό.

Πάντως, ήδη από την προαναγγελία της, ηχούσε ως μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη συνάντηση. Χωρίς να τους δοθεί ο λόγος της διεξαγωγής της εκδήλωσης αυτής, η ανώτατη στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ κλήθηκε να βρεθεί σήμερα σε στρατιωτική βάση στο Κουάντικο της Βιρτζίνια, για να ακούσουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Τραμπ: Το «αστείο» όταν ανέβηκε στο βήμα

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του με ένα υποτιθέμενο αστείο καθώς ανέβηκε στο βήμα: «Αν δεν σας αρέσουν αυτά λέω, μπορείτε να φύγετε από την αίθουσα, φυσικά, έτσι, πείτε αντίο στο βαθμό σας, πείτε αντίο στο μέλλον σας», είπε απευθυνόμενος στην ανώτατη στρατιωτική ηγεσία

Μετά όμως ανέφερε: «Είμαι μαζί σας, σας καλύπτω 100%», και συνέχισε λέγοντας πως πρέπει τα προσόντα να μπουν πιο πάνω από την πολιτική ορθότητα.

Εξήρε τις δικές του ειρηνευτικές ικανότητες και υποστήριξε πως θα ήταν «προσβολή» για τις ΗΠΑ αν δεν του δώσουν το Νόμπελ Ειρήνης. «Θα το δώσουν σε κάνα τύπο που δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα», είπε ο Τραμπ, ο οποίος καυχιέται ότι έχει τερματίσει πολλούς πολέμους, λέγοντας προς τους υψηλόβαθμους στρατιωτικούς: «Αυτό θα ήταν μεγάλη προσβολή για τη χώρα μας».

Παράλληλα είπε πως ο Χέγκσεθ θα ανακοινώσει σύντομα μεγάλες μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στον εξορθολογισμό των αγορών και την επιτάχυνση των πωλήσεων στρατιωτικού εξοπλισμού στο εξωτερικό. «Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να βρούμε τις εταιρείες που κατασκευάζουν αυτόν τον εξοπλισμό, κατασκευάζουμε τον καλύτερο εξοπλισμό στον κόσμο, αλλά πρέπει να τον κατασκευάζουμε πιο γρήγορα», δήλωσε.

Για τη μετανάστευση, είπε ότι οι ΗΠΑ βίωναν «έναν πόλεμο εκ των έσω». Επιτέθηκε βίαια στον «κακό» Τύπο και στους Δημοκρατικούς αντιπάλους του.

Συνέχισε λέγοντας ότι η Χαμάς «θα καεί στην κόλαση» αν απορρίψει το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. «Μας λείπει μια υπογραφή και θα καούν στην κόλαση αν δεν υπογράψουν. Ελπίζω να υπογράψουν για το καλό τους και να δημιουργήσουν κάτι πραγματικά σπουδαίο».

Εξέφρασε ξανά την απογοήτευσή του για τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν που δεν λήγει τον πόλεμο στην Ουκρανία και είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρέπει να συναντηθούν κατ' ιδίαν για μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.