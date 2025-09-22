ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ θα ανακοινώσει τη σύνδεση γνωστού παυσίπονου με τον κίνδυνο αυτισμού

Η Washington Post αναφέρει ότι η ανακοίνωση θα γίνει, παρά το γεγονός ότι οι ιατρικές οδηγίες δείχνουν πως το φάρμακο -γνωστό ως παρακεταμόλη- είναι ασφαλές για τις έγκυες γυναίκες

Φωτογραφία: Χ
Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται τη Δευτέρα να συνδέσει τη χρήση του δημοφιλούς φαρμάκου Tylenol – γνωστού ως παρακεταμόλη σε άλλες χώρες – από εγκύους με κίνδυνο αυτισμού, σε αντίθεση με τις ιατρικές κατευθυντήριες οδηγίες, σύμφωνα με την Washington Post.

Αξιωματούχοι του Τραμπ αναμένεται επίσης να ανακοινώσουν μια προσπάθεια διερεύνησης για το πώς το φάρμακο λευκοβορίνη (leucovorin) θα μπορούσε υποτίθεται και ενδεχομένως να θεραπεύσει τον αυτισμό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Post που επικαλείται τέσσερις πηγές με γνώση των σχεδίων, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή η ανακοίνωση δεν είχε ακόμη γίνει.

Οι ιατρικές οδηγίες αναφέρουν ότι είναι ασφαλές για τις εγκύους να λαμβάνουν Tylenol, το παυσίπονο χωρίς συνταγή, του οποίου η δραστική ουσία είναι γνωστή ως ακεταμινοφαίνη στις ΗΠΑ και παρακεταμόλη αλλού.

Ο Τραμπ υπαινίχθηκε την επικείμενη ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της τελετής μνήμης για τον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ την Κυριακή, λέγοντας στο πλήθος: «Νομίζω ότι βρήκαμε μια απάντηση για τον αυτισμό».

Το Σάββατο, ο πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η σχεδιαζόμενη ανακοίνωση θα είναι «ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που θα κάνουμε».

Νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο υπουργός Υγείας του Τραμπ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, σχεδίαζε να ανακοινώσει ότι η χρήση του Tylenol από εγκύους ενδέχεται να συνδέεται με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού, η οποία ορίζεται ως νευροαναπτυξιακή πάθηση που χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην κοινωνικότητα και την επικοινωνία, καθώς και από επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές.

Όπως ανέφερε η Post, ορισμένες ιατρικές δοκιμές που περιελάμβαναν χορήγηση λευκοβορίνης σε παιδιά με αυτισμό έχουν δείξει «αυτό που κάποιοι επιστήμονες περιγράφουν ως αξιοσημείωτες βελτιώσεις στην ικανότητά τους να μιλούν και να κατανοούν τους άλλους» – αν και αυτές οι δοκιμές θεωρούνται πρώιμες.

Ο Κένεντι έχει ισχυριστεί ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται υπό την «επικράτηση μιας επιδημίας αυτισμού» που τροφοδοτείται από «περιβαλλοντικές τοξίνες».

Δεκαετίες ερευνών δεν έχουν δώσει σαφείς απαντήσεις σχετικά με το τι συμβάλλει στον αυτισμό, αλλά πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι η γενετική, ενδεχομένως σε συνδυασμό με περιβαλλοντικές επιρροές, παίζει ρόλο.

Με πληροφορίες από Guardian

