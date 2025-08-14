Ο αυτισμός διαγιγνώσκεται νωρίτερα στα αγόρια παρά στα κορίτσια

Ο αυτισμός διαγιγνώσκεται πλέον νωρίτερα στα μικρά παιδιά, ειδικά στα αγόρια, σύμφωνα με σημαντική νέα ανάλυση ιατρικών αρχείων.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από την Epic Research - τον βραχίονα δεδομένων και ανάλυσης της Epic Systems, εταιρείας λογισμικού ηλεκτρονικών αρχείων υγείας - έδειξε ότι, παρά τη βελτίωση, πολλά κορίτσια εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολυετείς καθυστερήσεις μέχρι να λάβουν διάγνωση, ενώ ένα αυξανόμενο ποσοστό γυναικών δεν διαγιγνώσκεται μέχρι την ενηλικίωση.

Αυτό προκαλεί ανησυχία για χαμένες ευκαιρίες έγκαιρης υποστήριξης, όπως εξηγεί στο ABC News η Δρ. Catherine Lord, Διακεκριμένη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής και Εκπαίδευσης George Tarjan στην Ιατρική Σχολή David Geffen του UCLA: «Υπάρχουν στοιχεία ότι τα κορίτσια συχνά διαγιγνώσκονται αργότερα από τα αγόρια, και ιδιαίτερα τα κορίτσια με ηπιότερα συμπτώματα μπορεί να μην εντοπιστούν ποτέ. Όταν προσθέτετε τους ενήλικες που αναζητούν διάγνωση αργότερα στη ζωή - συχνά περισσότερες γυναίκες από άνδρες - η μέση ηλικία διάγνωσης για τις γυναίκες ανεβαίνει ακόμη περισσότερο».

Η ανάλυση βασίστηκε σε αρχεία 338.000 ασθενών που έλαβαν την πρώτη τους διάγνωση διαταραχής του φάσματος του αυτισμού την περίοδο 2015–2024. Χρησιμοποιήθηκαν συγκεντρωτικά δεδομένα ηλεκτρονικών αρχείων υγείας από νοσοκομεία και κλινικές σε εθνικό επίπεδο για τη μελέτη των τάσεων στην υγειονομική περίθαλψη. Αν και η μελέτη δεν έχει αξιολογηθεί ακόμη από ομοτίμους, η Epic Research την υπέβαλε σε εσωτερικό έλεγχο από κλινικούς και ερευνητές της εταιρείας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα:

Η μέση ηλικία διάγνωσης για όλα τα παιδιά μειώθηκε από τα 7 έτη (2015) στα 6 έτη (2024).

Για τα αγόρια, η μέση ηλικία έπεσε από τα 7 στα 5 έτη, με σχεδόν τα μισά να διαγιγνώσκονται πριν από την ηλικία των 5.

Για τα κορίτσια, η μέση ηλικία παρέμεινε γύρω στα 8 έτη και μόνο το ένα τρίτο διαγνώστηκε πριν τα 5 .

. Στην ενήλικη ζωή, 1 στις 4 γυναίκες έλαβε διάγνωση για πρώτη φορά μετά τα 19, σε σύγκριση με 1 στους 8 άνδρες.

Παρά τη μείωση στη μέση ηλικία διάγνωσης, η διάμεση ηλικία παρέμεινε στα 10,5 έτη, κάτι που δείχνει ότι ένα σημαντικό ποσοστό ατόμων εξακολουθεί να διαγιγνώσκεται πολύ αργά, συχνά στην ενήλικη ζωή.

Αυτισμός: Γιατί η έγκαιρη διάγνωση είναι κρίσιμη

Η έγκαιρη αναγνώριση του αυτισμού είναι σημαντική γιατί θεραπείες, σχολικές προσαρμογές και παρεμβάσεις - όπως λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και υποστήριξη από αναπτυξιολόγους παιδιάτρους - έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όταν ξεκινούν στα πρώτα χρόνια ζωής.

«Η μεγαλύτερη περίοδος αλλαγής, ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της γλώσσας, είναι στα πρώτα χρόνια», σημειώνει η Lord. «Οι παρεμβάσεις μπορούν να επιταχύνουν τη μάθηση και να βοηθήσουν στην πρόληψη άγχους και κατάθλιψης αργότερα, κάνοντας τη ζωή πιο εύκολη για τα παιδιά και τις οικογένειές τους».

Αυτισμός: Πρώιμα σημάδια και δυσκολίες αναγνώρισης στα κορίτσια

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), τα πρώιμα σημάδια αυτισμού περιλαμβάνουν:

Περιορισμένη οπτική επαφή

Μη ανταπόκριση στο όνομα

Καθυστέρηση στην ομιλία

Επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές (π.χ. χτύπημα χεριών, ευθυγράμμιση αντικειμένων)

Έντονα ή ασυνήθιστα ενδιαφέροντα

Δυσφορία σε αλλαγές ρουτίνας

Στα κορίτσια, αυτά τα σημάδια μπορεί να είναι πιο λεπτά ή να σχετίζονται με κοινωνικά τυπικά ενδιαφέροντα, γεγονός που καθυστερεί την αναγνώριση και διάγνωση.

Αυτισμός: Συμβουλές για τις οικογένειες

Η Lord προτείνει στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε διάγνωση:

Να ζητούν αξιολογήσεις μέσω σχολείων

Να επικοινωνούν με κρατικά προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης για παιδιά κάτω των 3 ετών

Να συμβουλεύονται αξιόπιστες πηγές

«Υπάρχει πολύ περισσότερη ελπίδα τώρα για τον αυτισμό», καταλήγει η Lord. «Όχι για να τον “θεραπεύσουμε”, αλλά για να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους, να εντοπίσουμε τα δυνατά τους σημεία και να τους βοηθήσουμε να βρουν τη θέση τους στον κόσμο».

Με πληροφορίες από ABC News

