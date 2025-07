ΗΠΑ: Φωτιά στο Γκραν Κάνιον – Απομάκρυνση τουριστών και θερμοκρασίες έως 46°C

Συναγερμός έχει σημάνει στη βορειοδυτική Αριζόνα των ΗΠΑ, όπου η ταχέως εξελισσόμενη πυρκαγιά White Sage Fire έχει οδηγήσει στο κλείσιμο του Βόρειου Χείλους (North Rim) του Εθνικού Πάρκου του Γκραν Κάνιον και στην απομάκρυνση επισκεπτών και κατοίκων της περιοχής γύρω από τη Jacob Lake.

Η φωτιά, η οποία ξεκίνησε από κεραυνό στις 9 Ιουλίου, έχει ήδη κάψει περίπου 1.000 στρέμματα και παραμένει ανεξέλεγκτη, με τις αρχές να την περιγράφουν ως «μηδενικά περιορισμένη» (0% contained). Οι υψηλές θερμοκρασίες, οι δυνατοί άνεμοι και η ξηρή βλάστηση δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, ενισχύοντας την ταχύτητα εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για ακραία ζέστη την Παρασκευή, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να φτάσει τους 46°C, ενώ απηύθυναν έκκληση να αποφευχθεί η πεζοπορία στην περιοχή του φαραγγιού.

Εν τω μεταξύ, την Τρίτη εντοπίστηκε νεκρός ένας 67χρονος πεζοπόρος από το Τέξας στο μονοπάτι South Kaibab Trail, κάτω από το Cedar Ridge.

