ΗΠΑ: Ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν ξανά σε δίκη για υπόθεση βιασμού στη Νέα Υόρκη

Μετά από χρόνια διασυρμού, νομικών κινδύνων και φυλάκισης, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν θα δικαστεί εκ νέου για κατηγορία βιασμού στη Νέα Υόρκη.

Η επιλογή των ενόρκων αναμένεται να ξεκινήσει ήδη από την Τρίτη, στο πλαίσιο της τελευταίας επανεκδίκασης του πρώην μεγιστάνα του κινηματογράφου, όπου οι ένορκοι θα κρίνουν — για τρίτη φορά — αν βίασε την κομμώτρια και ηθοποιό Τζέσικα Μαν σε ένα ξενοδοχείο του Μανχάταν το 2013.

Ωστόσο, «δεν θα είναι ένα αντίγραφο της προηγούμενης δίκης», δήλωσε ο νέος δικηγόρος του Γουάινσταϊν, Μαρκ Αγκνίφιλο, στον δικαστή Κέρτις Φάρμπερ τον περασμένο μήνα.

Η νέα εκδίκαση για τον Χάρβεϊ Γουάινσταϊν

Αυτή τη φορά, οι ένορκοι θα κρίνουν μόνο μία κατηγορία που βασίζεται σε μία μάρτυρα, αντί για το πλήθος των κατηγοριών που ακούστηκαν στις προηγούμενες δίκες του Γουάινσταϊν στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες. Ο παραγωγός αρνείται όλες τις κατηγορίες και δήλωσε στο δικαστήριο τον φετινό χειμώνα ότι «ενήργησε λανθασμένα, αλλά ποτέ δεν επιτέθηκε σε κανέναν».

Ο δικαστής έχει δηλώσει ότι ενδέχεται να επανεξετάσει ορισμένες αποφάσεις σχετικά με το ποια ακριβώς στοιχεία θα παρουσιαστούν για τις πολυετείς σχέσεις του Γουάινσταϊν και της Μαν. Επίσης, η πρόσφατη αλλαγή δικηγόρων του Γουάινσταϊν ενδέχεται να αλλάξει το ύφος και την τακτική της δίκης.

Ο Αγκνίφιλο και οι συνεργάτες του ανέλαβαν την υπόθεση μόλις τον Φεβρουάριο, όταν ο μακροχρόνιος δικηγόρος του Γουάινσταϊν, Άρθουρ Έινταλα, αποσύρθηκε από την επανεκδίκαση για να επικεντρωθεί στις εφέσεις και τις αστικές υποθέσεις του πρώην επικεφαλής του στούντιο. Τόσο ο Έινταλα όσο και ο Αγκνίφιλο είναι γνωστοί δικηγόροι υπεράσπισης της Νέας Υόρκης, αλλά ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται τις υποθέσεις διαφέρει. Ο Έινταλα είναι πιο λαϊκός, ενώ ο Αγκνίφιλο είναι πιο συγκρατημένος.

Ο Γουάινσταϊν ασκούσε σημαντική επιρροή στη βιομηχανία του θεάματος, έχοντας χτίσει τη φήμη του πάνω σε κριτικά και εμπορικά επιτυχημένες ταινίες όπως το «Shakespeare in Love», το «Pulp Fiction», το «Chocolat» και άλλα.

Στη συνέχεια, το 2017 άρχισαν να εμφανίζονται στα μέσα ενημέρωσης μια σειρά από κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση και σεξουαλική επίθεση εναντίον του Γουάινσταϊν.

Κατηγορήθηκε ποινικά στη Νέα Υόρκη το 2018 και στο Λος Άντζελες δύο χρόνια αργότερα.

Ο Γουάινσταϊν παραπέμφθηκε σε δίκη και καταδικάστηκε για ορισμένες — αλλά όχι όλες — τις κατηγορίες και στις δύο υποθέσεις. Οι αρχικές καταδίκες του στη Νέα Υόρκη ακυρώθηκαν, οδηγώντας σε επανεκδίκαση πέρυσι.

Η ετυμηγορία της επανεκδίκασης είχε ως εξής: ο Γουάινστιν καταδικάστηκε για τον εξαναγκασμό της βοηθού παραγωγής και παραγωγού Μίριαμ Χέιλι σε στοματικό σεξ το 2006, αλλά αθωώθηκε για τον εξαναγκασμό του μοντέλου και ψυχοθεραπεύτριας Κάγια Σόκολα σε στοματικό σεξ την ίδια χρονιά. Η κριτική επιτροπή δεν αποφάνθηκε σχετικά με την κατηγορία βιασμού που αφορούσε τη Μαν, επειδή ο πρόεδρος της επιτροπής αρνήθηκε να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις.

Σύμφωνα με τον Έινταλα, ο Γουάινσταϊν σκέφτηκε στη συνέχεια να δηλώσει ένοχος. Προφανώς, ο Γουάινσταϊν τελικά απέρριψε την ιδέα.

Οι υποθέσεις εναντίον του Γουάινσταϊν

Η Μαν κατέθεσε ότι είχε μια συναινετική, διαλείπουσα σχέση με τον τότε παντρεμένο Γουάινσταϊν. Όμως, όταν την στρίμωξε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στο Μανχάταν όπου διέμενε, εκείνη διαμαρτυρήθηκε: «Δεν θέλω να το κάνω αυτό», είπε στους ενόρκους. Είπε ότι εκείνος συνέχιζε να της κάνει προτάσεις και να έχει απαιτήσεις μέχρι που «απλά παραδόθηκε».

Ο Γουάινσταϊν δεν κατέθεσε σε καμία από τις δίκες του, αλλά οι δικηγόροι του ισχυρίστηκαν ότι ποτέ δεν απαίτησε σεξ χωρίς συναίνεση.

Η υπεράσπιση ισχυρίστηκε ότι η Μαν και οι άλλες γυναίκες που τον κατηγορούν, ανταποκρίθηκαν πρόθυμα στις σεξουαλικές του προτάσεις επειδή ήθελαν τη βοήθειά του για τις φιλοδοξίες τους στον κόσμο του θεάματος. Οι γυναίκες, αντίθετα, είπαν ότι ο Γουάινσταϊν χρησιμοποιούσε την επιρροή του στο Χόλιγουντ για να τις προσελκύσει στην σφαίρα επιρροής του και στη συνέχεια να τις εκμεταλλευτεί.

Η καταδίκη του για σεξουαλική επίθεση που αφορά την Χέιλι ενέχει ποινή φυλάκισης έως και 25 ετών, ενώ δεν έχει οριστεί ημερομηνία έκδοσης της ποινής. Σε αυτή την υπόθεση, η κατηγορία για βιασμό, η οποία δεν έχει ακόμη κριθεί, αποτελεί κακούργημα χαμηλότερου βαθμού που τιμωρείται με φυλάκιση έως και τεσσάρων ετών. Ο Γουάινσταϊν, 73 ετών, έχει ήδη εκτίσει ποινή μεγαλύτερη από αυτή.

Ο Γουάινσταϊν πάσχει από διάφορα προβλήματα υγείας και χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο. Τον Ιανουάριο δήλωσε στο δικαστήριο ότι τον στοιχειώνει η πιθανότητα να πεθάνει στη φυλακή.

Οι δικηγόροι του Γουάινσταϊν ισχυρίστηκαν ότι η καταδίκη του στη Νέα Υόρκη πέρυσι επηρεάστηκε αρνητικά από την εχθρική διάθεση των ενόρκων. Εν τω μεταξύ, ο ίδιος έχει ασκήσει έφεση κατά της ετυμηγορίας στο Λος Άντζελες.

Με πληροφορίες από ABC News