ΗΠΑ: Δεκάδες αξιωματούχοι λαμβάνουν φακέλους με «ύποπτη» λευκή σκόνη - Το FBI ξεκίνησε έρευνα

Το FBI και πολλές πολιτειακές υπηρεσίες του Κάνσας στις ΗΠΑ διεξάγουν έρευνα μετά την αποστολή δεκάδων επιστολών σε αξιωματούχους που περιείχαν μια «ύποπτη» λευκή σκόνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του γραφείου ερευνών του Κάνσας, περισσότερες από 70 τέτοιες επιστολές έχουν αποσταλεί σε βουλευτές και δημόσιους λειτουργούς της πολιτείας.

«Οι αρχές εργάζονται για την ασφαλή συλλογή των επιστολών και τη διερεύνηση των περιστατικών», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.«Επί του παρόντος, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, αλλά ζητάμε από όλους να παραμείνουν σε επαγρύπνηση κατά τον χειρισμό της αλληλογραφίας τους», πρόσθεσε η υπηρεσία.

Οι έρευνες του FBI και των άλλων πολιτειακών φορέων βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να βρεθεί ο δράστης αλλά και τα κίνητρα.

More than 30 letters containing a "suspicious" white powder were sent to Kansas officials, authorities say.



"Currently, no injuries have been reported, but we ask everyone to remain vigilant in handling mail," the Kansas Bureau of Investigation says. https://t.co/ucFhdtQ3n0 pic.twitter.com/spuAjGKRkM