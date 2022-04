ΗΠΑ: Αστυνομικοί πήραν σηκωτό 8χρονο αγόρι επειδή «έκλεψε ένα σακούλι πατατάκια»

Viral έχει γίνει ένα βίντεο από τη Νέα Υόρκη που αποτυπώνει ένα 8χρονο μαύρο αγόρι να σέρνεται με τη βία σε περιπολικό επειδή φέρεται να έκλεψε ένα σακουλάκι με πατατάκια, σύμφωνα με τον πατέρα του.

Στο βίντεο ο αστυνομικός δείχνει να κρατά τα χέρια του παιδιού πίσω από την πλάτη ενώ άλλα παιδιά βρίσκονται επίσης κοντά στο σημείο. Δεν είναι ξεκάθαρο ακριβώς τι έχει συμβεί αλλά μπορεί κανείς να δει μια σακούλα με πατατάκια στο έδαφος.

Το άτομο που τραβά το βίντεο ρωτά τον αστυνομικό τι κάνει ακριβώς με τον ίδιο να απαντά καθώς κρατά το αγόρι «μάντεψε τι κάνω».

«Μου μοιάζει με μωρό», λέει ο περαστικός, προτού αυτός και οι αστυνομικοί αρχίσουν να φωνάζουν ο ένας στον άλλο ενώ το αγόρι οδηγείται στο πίσω μέρος του περιπολικού. Το αγόρι ακούγεται να κλαίει από το αυτοκίνητο.

Το αστυνομικό τμήμα της περιοχής αναγνώρισε την εγκυρότητα του βίντεο, λέγοντας ότι δείχνει τους αξιωματικούς και τους ανήλικους οι οποίοι κατηγορήθηκαν για κλοπή σε ένα κατάστημα.

«Το περιστατικό, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών των αξιωματικών, εξετάζεται», ανέφερε η δήλωση. Οι αστυνομικοί σύμφωνα με την ίδια πηγή, μετέφεραν το αγόρι στο σπίτι και μίλησαν με τον πατέρα του ενώ δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Syracuse police really ? Over a bag of chips ? He’s just a kid. pic.twitter.com/DNOwcuUsvf