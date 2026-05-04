ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο αποκαθιστά την πρόσβαση στο χάπι άμβλωσης μιφεπριστόνη

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποκατέστησε τη Δευτέρα την ευρεία πρόσβαση στο χάπι άμβλωσης μιφεπριστόνη, μπλοκάροντας απόφαση που απειλούσε να ανατρέψει έναν από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους πραγματοποιούνται αμβλώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με εντολή που υπέγραψε ο δικαστής, Σάμιουελ Αλίτο, επιτρέπεται προσωρινά στις γυναίκες που επιθυμούν να διακόψουν μια εγκυμοσύνη να προμηθεύονται το φάρμακο από φαρμακεία ή μέσω ταχυδρομείου, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε γιατρό.

Οι κανόνες αυτοί ίσχυαν τα τελευταία χρόνια, μέχρι που ομοσπονδιακό εφετείο επέβαλε νέους περιορισμούς την περασμένη εβδομάδα.

BREAKING: The Supreme Court restores access to abortion pill mifepristone through telehealth, mail and pharmacies. https://t.co/vZFyy470BC — The Associated Press (@AP) May 4, 2026

ΗΠΑ: Πώς πραγματοποιείται σήμερα η πλειονότητα των αμβλώσεων

Σήμερα, η πλειονότητα των αμβλώσεων στις ΗΠΑ πραγματοποιείται με φαρμακευτική αγωγή, συνήθως με συνδυασμό μιφεπριστόνης και ενός δεύτερου φαρμάκου, της μισοπροστόλης.

Η ευρεία διαθεσιμότητά τους έχει περιορίσει τον αντίκτυπο των απαγορεύσεων στις αμβλώσεις που έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν πολλές πολιτείες υπό Ρεπουμπλικανική διοίκηση, μετά την απόφαση του 2022 που ανέτρεψε την απόφαση Roe v. Wade και επέτρεψε την επιβολή απαγορεύσεων σε επίπεδο πολιτείας.

Η πολιτεία της Λουιζιάνα προσέφυγε στη Δικαιοσύνη ζητώντας περιορισμό της πρόσβασης στη μιφεπριστόνη, υποστηρίζοντας ότι η διαθεσιμότητά της υπονομεύει την απαγόρευση των αμβλώσεων που ισχύει εκεί.

#BREAKING | The Supreme Court restored broad access to the abortion pill mifepristone, blocking a ruling that had threatened to upend one of the main ways abortion is provided across the nation. https://t.co/f8OvkiIxJf pic.twitter.com/pfoU8Gpv0W — KXAN News (@KXAN_News) May 4, 2026

ΗΠΑ: Σε ισχύ για μία εβδομάδα η απόφαση

Από την άλλη πλευρά, πολιτείες υπό Δημοκρατική διοίκηση έχουν θεσπίσει νόμους που επιδιώκουν να προστατεύσουν νομικά γιατρούς οι οποίοι συνταγογραφούν τα φάρμακα μέσω τηλεϊατρικής σε ασθενείς που βρίσκονται σε πολιτείες με περιορισμούς.

Η απόφαση του Αλίτο θα παραμείνει σε ισχύ για τουλάχιστον μία εβδομάδα, προκειμένου οι δύο πλευρές να καταθέσουν τις θέσεις τους και το δικαστήριο να εξετάσει πληρέστερα την υπόθεση.

Οι εταιρείες που παράγουν τη μιφεπριστόνη είχαν καταθέσει επείγουσες προσφυγές, ζητώντας την παρέμβαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με την τελική κρίση να αναμένεται το επόμενο διάστημα, σε μια περίοδο που η πρόσβαση στις αμβλώσεις συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με πληροφορίες από Associated Press