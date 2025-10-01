ΔΙΕΘΝΗ
Πάπας Λέων για τις αμβλώσεις: «Δεν είναι υπέρ της ζωής όποιος στηρίζει τη θανατική ποινή»

«Κάποιος που δηλώνει ότι είναι κατά των αμβλώσεων αλλά αποδέχεται την απάνθρωπη μεταχείριση μεταναστών στις ΗΠΑ, δεν ξέρω αν μπορεί να χαρακτηριστεί υπέρ της ζωής», πρόσθεσε

Φωτ: EPA, αρχείου
Φωτ: EPA, αρχείου
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ παρενέβη για πρώτη φορά στη διαμάχη για τις αμβλώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι ο όρος «υπέρ της ζωής» δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στο θέμα της άμβλωσης αλλά αφορά συνολικά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Η παρέμβασή του ήρθε μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν τα σχέδια του καρδιναλίου του Σικάγου, Μπλέιζ Σούπιτς, να απονείμει βραβείο ζωής στον Δημοκρατικό γερουσιαστή του Ιλινόις, Ντικ Ντέρμπιν, για τη δράση του υπέρ των μεταναστών. Συντηρητικοί ιεράρχες εξέφρασαν αντιρρήσεις, λόγω της στήριξης του Ντέρμπιν στο δικαίωμα στην άμβλωση.

Τι σημαίνει «υπέρ της ζωής» στις ΗΠΑ

Στην αμερικανική δημόσια συζήτηση, ο όρος «υπέρ της ζωής» (pro-life) χρησιμοποιείται κυρίως από θρησκευτικούς και πολιτικούς κύκλους που αντιτίθενται στις αμβλώσεις και υποστηρίζουν περιορισμούς στην πρόσβαση σε αυτές. Η Καθολική Εκκλησία όμως τον εντάσσει σε ευρύτερο πλαίσιο, που περιλαμβάνει και την αντίθεση στη θανατική ποινή καθώς και την προστασία μεταναστών και άλλων ευάλωτων ομάδων. Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ επεσήμανε ότι το «υπέρ της ζωής» πρέπει να εξετάζεται σε όλο το φάσμα της διδασκαλίας της Εκκλησίας.

Το μήνυμα του Πάπα

«Κάποιος που λέει ‘είμαι κατά των αμβλώσεων αλλά υπέρ της θανατικής ποινής’, δεν είναι πραγματικά υπέρ της ζωής», τόνισε ο Λέων. «Κάποιος που δηλώνει ότι είναι κατά των αμβλώσεων αλλά αποδέχεται την απάνθρωπη μεταχείριση μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ξέρω αν μπορεί να χαρακτηριστεί υπέρ της ζωής».

Ο Πάπας κάλεσε σε μεγαλύτερο σεβασμό και διάλογο, υπογραμμίζοντας ότι η Καθολική διδασκαλία περιλαμβάνει πολλαπλά ηθικά ζητήματα. «Δεν ξέρω αν κάποιος κατέχει όλη την αλήθεια, αλλά θα ζητούσα πρώτα από όλα περισσότερο σεβασμό και κοινή αναζήτηση λύσεων», είπε σε συνέντευξή του στο EWTN News.

Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Λέοντα, ο καρδινάλιος Σούπιτς ανακοίνωσε ότι ο Ντέρμπιν αρνήθηκε να παραλάβει το βραβείο. Στην ανακοίνωσή του εξέφρασε λύπη για την πολιτική πόλωση στις ΗΠΑ, που όπως είπε έχει οδηγήσει πολλούς καθολικούς να αισθάνονται «πολιτικά άστεγοι», αφού ούτε το Ρεπουμπλικανικό ούτε το Δημοκρατικό κόμμα εκφράζει πλήρως τη διδασκαλία της Εκκλησίας.

Ο Σούπιτς υπερασπίστηκε την επιλογή να τιμήσει τον γερουσιαστή για το έργο του υπέρ των μεταναστών, τονίζοντας ότι η εκδήλωση θα έδινε την ευκαιρία για διάλογο και σε άλλα θέματα, όπως οι αμβλώσεις.

Ιστορικό και αντιδράσεις

Η διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας απορρίπτει τόσο τις αμβλώσεις όσο και τη θανατική ποινή, την οποία ο Πάπας Φραγκίσκος χαρακτήρισε «απαράδεκτη υπό οποιεσδήποτε συνθήκες» το 2018. Η Εκκλησία υποστηρίζει επίσης την προστασία των μεταναστών, επικαλούμενη τη Βιβλική εντολή «να καλωσορίζετε τον ξένο».

Ο Ντέρμπιν βρίσκεται στην πολιτική σκηνή για περισσότερα από σαράντα χρόνια. Από το 2004, στη μητρόπολη του Σπρίνγκφιλντ τού έχει απαγορευθεί να λάβει τη Θεία Κοινωνία, απόφαση που εξακολουθεί να ισχύει με εντολή του επισκόπου Τόμας Παπρόκι. Ο Παπρόκι συγκαταλέγεται και στους πιο έντονους επικριτές της πρωτοβουλίας του Σούπιτς.

Την ίδια στιγμή, ο Πάπας Φραγκίσκος έχει κατηγορήσει μερίδα αμερικανών επισκόπων ότι πολιτικοποιούν υπερβολικά το ζήτημα των αμβλώσεων. Το 2021 είχε διαβεβαιώσει τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ότι μπορεί να συνεχίσει να κοινωνεί, παρά τις αντίθετες θέσεις που είχαν εκφραστεί στις ΗΠΑ.

Η διαμάχη γύρω από τον Ντέρμπιν ξέσπασε σε μια περίοδο που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ενίσχυε τα μέτρα κατά της μετανάστευσης στην περιοχή του Σικάγου.

Με πληροφορίες από Associated Press

