Ιορδανία: Διαρροή τοξικού αερίου στο λιμάνι της Άκαμπα- Νεκροί και τραυματίες

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα στην Ιορδανία και τουλάχιστον 200 τραυματίστηκαν αφού μια δεξαμενή ανατράπηκε στο λιμάνι της Άκαμπα, με αποτέλεσμα να διαρρεύσει ένα τοξικό αέριο.

«Ο απολογισμός ανέρχεται σε δέκα νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες», ανακοίνωσε ο υπουργός Πληροφοριών Φαϊσάλ αλ Σουμπούλ.

Λίγο νωρίτερα, ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας Ασφαλείας ανέφερε ότι η δεξαμενή, που ήταν γεμάτη με «τοξικό αέριο», ανατράπηκε κατά τη μεταφορά της.

Άλλοι αξιωματούχοι, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, είπαν ότι επρόκειτο για ένα εμπορευματοκιβώτιο που έπεσε από ένα πλοίο, γεγονός που οδήγησε στην εκκένωση της νότιας ζώνης του λιμανιού.

