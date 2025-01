Ηνωμένο Βασίλειο: Άνοιξε ο πρώτος εποπτευόμενος χώρος χρήσης ναρκωτικών στη Γλασκώβη

Ο πρώτος εποπτευόμενος χώρος χρήσης ναρκωτικών του Ηνωμένου Βασιλείου άνοιξε σήμερα, Δευτέρα στη Γλασκώβη της Σκωτίας.

Η Σκωτία έχει το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας που σχετίζεται με τα ναρκωτικά στην Ευρώπη και η κυβέρνηση της Σκωτίας αναζητεί εδώ και χρόνια να πειραματιστεί με τέτοιους εποπτευόμενους χώρους χρήσης. Το σχέδιο αυτό είχε ανασταλεί για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω διαφωνιών μεταξύ των κυβερνήσεων της Σκωτίας και της Βρετανίας, αλλά τελικά εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023 από την πόλη της Γλασκώβης.

Η λειτουργία μιας αίθουσας χρήσης ναρκωτικών συζητήθηκε για πρώτη φορά το 2016 έπειτα από μια ξαφνική αύξηση των κρουσμάτων HIV στη Γλασκώβη. Έπειτα από την έντονη αντίθεση στο σχέδιο αυτό από προηγούμενες συντηρητικές κυβερνήσεις, η σημερινή κυβέρνηση των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ φαίνεται να υιοθετεί μια στάση αναμονής.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Σκωτίας, 1.172 άνθρωποι πέθαναν έπειτα από χρήση ναρκωτικών στη Σκωτία το 2023, 121 περισσότεροι από το προηγούμενο έτος. Αυτός ο αριθμός είναι σχεδόν διπλάσιος από ό,τι πριν από δέκα χρόνια. Το 2023 καταγράφηκαν σχεδόν 23 θάνατοι «από δηλητηρίαση από ναρκωτικά» ανά 100.000 άτομα στη Σκωτία, εξαιρουμένου ενός ποσοστού του πληθυσμού λόγω ηλικίας.

Συγκριτικά, το μέσο ποσοστό θνητότητας υπολογίστηκε το ίδιο έτος σε 8,4 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους στην Αγγλία και την Ουαλία και σε 2,5 ανά 100.000 κατοίκους (μεταξύ 15 και 64 ετών) στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2022, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας.

