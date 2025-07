Ινδονησία: Τουλάχιστον 4 νεκροί, 38 αγνοούμενοι σε ναυάγιο πλοίου ανοικτά του Μπαλί

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται και άλλοι σχεδόν σαράντα αγνοούνται μετά το ναυάγιο πλοίου το οποίο μετέφερε 65 ανθρώπους στη νήσο Μπαλί, στην Ινδονησία, σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας.

Σωστικά συνεργεία ανέσυραν 23 ανθρώπους από τη θάλασσα και συνέχιζαν σήμερα το πρωί τις επιχειρήσεις έρευνας με σκοπό να βρεθούν τυχόν επιζώντες του ναυαγίου αργά χθες βράδυ (τοπική ώρα), καθώς το πλοίο κατευθυνόταν στο βόρειο Μπαλί έχοντας αναχωρήσει από την Μπανγιουάνγκι, στην ανατολική ακτή της Ιάβας.

Η ινδονησιακή προεδρία εκτίμησε πως η κακοκαιρία πιθανόν έπαιξε ρόλο στο δυστύχημα. Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει αν ανάμεσα στους επιβάτες βρίσκονταν ξένοι.

Ανασύρθηκαν από το νερό «είκοσι τρεις άνθρωποι», από τους οποίους «4 νεκροί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ράμα Σαμτάμα Πούτρα, αρχηγός της αστυνομίας στην πόλη Μπανγιουάνγκι, στην ανατολική Ιάβα, σήμερα το πρωί.

Νωρίτερα, τοπική υπηρεσία έρευνας και διάσωσης έκανε λόγο για τουλάχιστον 61 αγνοούμενους.

Το πλοίο KMP Tunu Pratama Jaya βυθίστηκε «περίπου 25 λεπτά αφού σήκωσε άγκυρα», σύμφωνα με την υπηρεσία έρευνας και διάσωσης στη Σουραμπάγια, που διευκρίνισε πως το φέρι μετέφερε επίσης «22 οχήματα, ανάμεσά τους 14 φορτηγά».

Ο ινδονήσιος πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο, σε επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, διέταξε τηλεφωνικά να γίνει αμέσως ευρείας κλίμακας επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μόλις ενημερώθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησής του σήμερα. Τα δρομολόγια των πορθμείων από την Ιάβα στο Μπαλί διαρκεί περίπου μια ώρα και το κάνουν πολύ συχνά κάτοικοι.

💔Horrible tragedy off the coast of Bali — a passenger ferry has sunk



There were 65 people on board. 23 were rescued, 4 died, and dozens are still missing.



The ferry's route is commonly used by locals traveling between the islands of Java and Bali. pic.twitter.com/A9wSb1ZtlB