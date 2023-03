Ινδονησία: Η στιγμή που ένας άνδρας πετά τη σύζυγό του από το κατάστρωμα πλοίου- Μπροστά σε επιβάτες

Ένας άνδρας απεικονίζεται σε πλάνα από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης να πετά τη γυναίκα του από το πλοίο.

Το περιστατικό συνέβη σε πλοίο στην Ινδονησία, και δόθηκε στην δημοσιότητα από τις αρχές.

Στο επίμαχο βίντεο απεικονίζεται ένας άνδρας να πλησιάζει τη σύζυγό του, που βρίσκεται στο κατάστρωμα του πλοίου.

Χωρίς κάποια επιθετική ένδειξη και ατάραχος, της βγάζει την τσάντα και την σηκώνει στα χέρια μπροστά στα μάτια άλλων επιβατών. Εκείνη φαίνεται να αντιστέκεται χτυπώντας με τα γόνατά της καθώς εκείνος πλησιάζει στα κάγκελα και την πετά από το πλοίο.

Η γυναίκα σύμφωνα με πληροφορίες κατάφερε να κρατηθεί από τα κάγκελα του πλοίου και να μην πέσει στο νερό.

Την στιγμή εκείνη άλλοι επιβάτες που ήταν αυτόπτες μάρτυρες, έσπευσαν να βοηθήσουν τη γυναίκα και να την ανεβάσουν ξανά στο πλοίο.

Ο Ridho Rafika, επικεφαλής του λιμενικού τμήματος Bakauheni είπε ότι το περιστατικό συνέβη σε πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Merak - Bakauheni.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η οικογένεια της γυναίκας δεν κατήγγειλε το γεγονός καθώς ο άνδρας πάσχει από ψυχιατρική διαταραχή.

Ο ίδιος έρχεται να ισχυρίστηκε ότι άκουσε «φωνές» που του είπαν να πετάξει τη γυναίκα του στη θάλασσα. Ωστόσο άγνωστο παραμένει εάν ο άνδρας τελικά συνελήφθη.

