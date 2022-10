Ινδονησία: Αποκαλύφθηκε η (κύρια) αιτία της τραγωδίας με τους 130 νεκρούς στο γήπεδο

Από την έως τώρα έρευνα όσον αφορά στην τραγωδία με τους 130 νεκρούς σε γήπεδο της Ινδονησίας προκύπτει πως τα δακρυγόνα των αστυνομικών είναι η κύρια αιτία.

Ο υπουργός Ασφαλείας της χώρας επεσήμανε πως η ομάδα έρευνας, στην οποία συμμετέχουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι και ειδικοί ασφαλείας, φαίνεται πως καταλήγει σ΄αυτό το συμπέρασμα.

Ενημέρωσε πως μια ξεχωριστή ομάδα εξακολουθεί να ερευνά την τοξικότητα του αερίου που χρησιμοποιήθηκε, αλλά τόνισε πως όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, δεν μπορεί να «υποβαθμίσει το συμπέρασμα ότι ο μαζικός (σ.σ. αριθμός) θανάτων προκλήθηκε κυρίως από δακρυγόνα».

Οι Αρχές της χώρας και η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου δέχονται πιεστικά ερωτήματα και έντονες επικρίσεις όσον αφορά στα όσα έλαβαν χώρα στον αγωνιστικό χώρο, όταν οι αστυνομικοί πέταξαν τα δακρυγόνα, σε μία προσπάθεια να ελεγχθεί το πλήθος. Το μέτρο αυτό απαγορεύεται ρητά από την FIFA.

Οι αστυνομικοί, όπως φάνηκε από την έρευνα, δεν είχαν λάβει γνώση της απαγόρευσης αυτής και τα πέταξαν «αδιακρίτως».

Η αστυνομία προσπάθησε να υποβαθμίσει το ρόλο της στην τραγωδία, τονίζοντας ότι οι στενές πόρτες στο υπερπλήρες γήπεδο επιδείνωσαν τον συνωστισμό. Δεκάδες αξιωματούχοι έχουν μπει στο «μικροσκόπιο» έρευνας.

Στην ίδια έκθεση αναφέρεται πως η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ινδονησίας είναι, επίσης, υπεύθυνη για αμέλεια και καλείται σε παραίτηση ο πρόεδρος της και η εκτελεστική επιτροπή.

