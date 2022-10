Εκατόμβη νεκρών στην Ινδονησία: Αυξάνονται οι νεκροί μετά τα άγρια επεισόδια και το ποδοπάτημα σε γήπεδο

Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός των νεκρών μετά από τα άγρια επεισόδια μεταξύ οπαδών και αστυνομίας σε γήπεδο της Ινδονησίας.

Τουλάχιστον 174 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ποδοπάτημα και ασφυξία, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των τοπικών αρχών, σε μία από τις χειρότερες αθλητικές τραγωδίες στον κόσμο.

Όλα ξεκίνησαν μετά την ήττα 3-2 της Arema από την Persebaya, όταν ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών, με τους ηττημένους να εισβάλλουν στο γήπεδο και τις αρχές να προσπαθούν να ελέγξουν το πλήθος με δακρυγόνα και ξύλο.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της ανατολικής Ιάβας, Νίκο Αφίντα, οι οπαδοί ποδοπατήθηκαν ή πέθαναν από ασφυξία επιχειρώντας να φτάσουν στις εξόδους του γηπέδου. Διευθυντής νοσοκομείου που δέχτηκε ανθρώπους, ανέφερε σε τοπικό μέσο πως ένα από τα θύματα ήταν πέντε χρόνων.

«Έτρεξαν να βγουν από ένα σημείο, όμως υπήρξε συνωστισμός και πάνω εκεί δύσπνοια και έλλειψη οξυγόνου» ανέφερε ο Αφίντα.

Footage from Indonesia: at least 127 people died at the stadium in Malang as a result of riots after the match. pic.twitter.com/4Jys4GrHV2