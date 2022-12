Ινδιανάπολη: Πώς δύο γυναίκες, χάρη στο ένστικτό τους, βοήθησαν να εντοπιστεί μωρό που είχε απαχθεί

Χάρη σε μια τυχαία συνάντηση, έξω από βενζινάδικο και το ένστικτό τους, δύο γυναίκες στην Ινδιανάπολη βοήθησαν να εντοπιστεί ένα μωρό πέντε μηνών, που είχε απαχθεί, όπως και να συλληφθεί η γυναίκα που το είχε πάρει- κλέβοντας αυτοκίνητο- μαζί με τον δίδυμο αδελφό του.

Το βράδυ της 19ης Δεκεμβρίου η μητέρα των παιδιών άφησε τον Κέισον και τον Κάιερ Τόμας μέσα στο αυτοκίνητό της, με αναμμένη τη μηχανή, για να παραλάβει μια παραγγελία, στο Οχάιο. Όταν επέστρεψε, το αυτοκίνητο είχε εξαφανιστεί, μαζί με τα δίδυμα. Το είχε κλέψει η Νάλα Τζάκσον.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 20ης Δεκεμβρίου ένας περαστικός εντόπισε τον Κάιερ Τόμας σε πάρκινγκ του διεθνούς αεροδρομίου Ντέιτον. Όμως, χρειάστηκε να περάσουν ημέρες προτού βρεθεί ο Κέισον, στην Ινδιανάπολη, σε απόσταση περίπου 280 χιλιομέτρων από το σημείο όπου είχε απαχθεί.

Την ίδια ημέρα, η Σάιαν Ντέλμαρ αγόρασε παιχνίδια από μια γυναίκα που ήταν έξω από βενζινάδικο, στη βορειοδυτική Ινδιανάπολη και στη συνέχεια συμφώνησε να μεταφέρει την άγνωστη σε ένα κοντινό κατάστημα.

Όταν η γυναίκα άρχισε να συμπεριφέρεται παράξενα, η Ντέλμαρ την βιντεοσκόπησε με το κινητό τηλέφωνό της. Όταν έδειξε το βίντεο στην εξαδέλφη της, Μέκα Κάρι, συνειδητοποίησαν πως αυτή η γυναίκα έμοιαζε ιδιαίτερα με την ύποπτη για την απαγωγή, η φωτογραφία της οποίας είχε κυκλοφορήσει στα ΜΜΕ.

Οι δυο εξαδέλφες αποφάσισαν να ακολουθήσουν το ένστικτό τους και να αναλάβουν δράση. Όταν η Ντέλμαρ μετέφερε την άγνωστη με το αυτοκίνητό της, είχαν ανταλλάξει τηλέφωνα. Την Τετάρτη, εκείνη η γυναίκα της τηλεφώνησε και τελικά η Ντέλμαρ- μαζί με την Κάρι- κανόνισαν ένα ραντεβού μαζί της.

Το σχέδιό τους ήταν να την πάνε σε ένα μαγαζί και να ειδοποιήσουν την αστυνομία, προκειμένου να μην φανεί ότι οι ίδιες την παρέδωσαν στις αρχές. Όταν τελικά έπεισαν την αστυνομία πως ήταν με την ύποπτη, σταμάτησαν το αυτοκίνητό τους για έλεγχο και αυτό οδήγησε στη σύλληψη της 24χρονης, καθώς διαπιστώθηκε πως όντως ήταν η ύποπτη.

Όμως, ο Κέισον Τόμας ακόμη αγνοούνταν. Οι δύο εξαδέλφες διαπίστωσαν πως η 24χρονη είχε αφήσει στο αυτοκίνητό τους ένα πρόγραμμα δρομολογίων λεωφορείου. Αποφάσισαν λοιπόν να ψάξουν στη διαδρομή, για να αναζητήσουν αυτοκίνητα που τυχόν να είχαν ακινητοποιηθεί λόγω του χιονιού.

Ήταν έτοιμες να εγκαταλείψουν, όταν πείνασαν και είδαν μια πιτσαρία. Μπαίνοντας στο πάρκινγκ, είδαν το κλεμμένο αυτοκίνητο, καλυμμένο με χιόνι. Η Κάρι έτρεξε και κοιτάζοντας μέσα, είδε το μωρό. Ευτυχώς, είδαν εκεί κοντά αστυνομικούς, τους οποίους έσπευσαν να ειδοποιήσουν και έτσι η περιπέτεια του μικρού Κέισον είχε αίσιο τέλος.

“Holding him was one of the best feelings I’ve had in my career,” - IMPD Sgt. Shawn Anderson



Sgt. Anderson and Sgt. Richard El were two of the first IMPD officers to locate 5-month-old Kason Thomas.



Earlier today, they discussed their reaction to finding Kason. pic.twitter.com/kX47dDn3jL