Ινδία: Πήγε για πρώτη φορά σχολείο στα 92 της- Έξι μήνες μετά ξέρει γραφή και ανάγνωση

Μια 92χρονη στην Ινδία πήγε για πρώτη φορά σχολείο πριν από έξι μήνες και πλέον έχει μάθει ανάγνωση και γραφή.

Η Σαλίμα Χαν, που γεννήθηκε το 1931, ονειρευόταν από πάντα να μάθει να διαβάζει και να γράφει. Παντρεύτηκε σε ηλικία 14 ετών, δύο χρόνια πριν από την ανεξαρτησία της Ινδίας, το 1947.

Η ιστορία της Χαν συγκέντρωσε την προσοχή ύστερα από την κυκλοφορία ενός βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο μετρούσε από το 1 στο 100.

«Τα εγγόνια μου με ξεγελούσαν να τους δίνω περισσότερα χρήματα, διότι δεν γνώριζα να μετρώ τα χαρτονομίσματα», δήλωσε η ίδια στην εφημερίδα Times of India. «Οι ημέρες αυτές πέρασαν».

Age is just a number justifies this 92-year old woman, Salima Khan, from Bulandshahr who joins her grandkids at school to learn.. #educationforall 😊 @dpradhanbjp @MLAYogendraBJP @dmbulandshahr @TOIIndiaNews pic.twitter.com/Z1JxeeiYzo

Το ποσοστό όσων γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση στην Ινδία είναι περίπου 73%, σύμφωνα με την απογραφή του 2011.

«Η ιστορία της ενισχύει την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει όριο ηλικίας για το κυνήγι της γνώσης», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Λακσίμι Παντέι, αξιωματούχος της υπηρεσίας εκπαίδευσης. Εθελοντές που συμμετείχαν σε κυβερνητική πρωτοβουλία υπέρ της εκπαίδευσης για όλους εντόπισαν την Χαν ως πιθανή μαθήτρια και την ενθάρρυναν να εγγραφεί στο σχολείο, εξήγησε η Παντέι.

Μετά την εγγραφή της στο σχολείο, 25 γυναίκες του χωριού της, μεταξύ των οποίων δύο νύφες της, ξεκίνησαν επίσης να κάνουν μαθήματα γραφής και ανάγνωσης, σύμφωνα με τη Σάρμα.

