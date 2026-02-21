Ινδία: Έκαψαν μητέρα και το 10 μηνών βρέφος της επειδή τη θεωρούσαν «μάγισσα»

Στην Ινδία, μία γυναίκα και ο 10 μηνών γιος της έχασαν τη ζωή τους όταν κάηκαν μέχρι θανάτου, αφού κάτοικοι κατηγόρησαν τη γυναίκα ότι ήταν «μάγισσα».

Για την επίθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα. Ο σύζυγος της γυναίκας δέχθηκε επίσης επίθεση, υπέστη σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύεται.

Το περιστατικό εντάσσεται σε ένα φαινόμενο που εξακολουθεί να κοστίζει ζωές στη χώρα. Σύμφωνα με το Εθνικό Γραφείο Αρχείων Εγκλημάτων της Ινδίας, πάνω από 2.500 άνθρωποι, κυρίως γυναίκες, δολοφονήθηκαν ως ύποπτοι για «μαγεία» την περίοδο 2000-2016.

Τέτοιες δολοφονίες καταγράφονται συχνότερα σε απομακρυσμένες περιοχές όπου ζουν μικρές φυλετικές κοινότητες. Εκεί η δεισιδαιμονία παραμένει ισχυρή, ενώ η απουσία ουσιαστικών υπηρεσιών υγείας οδηγεί πολλούς κατοίκους να αναζητούν «θεραπείες» και συμβουλές από άτυπους παρόχους, γεγονός που συχνά τροφοδοτεί φήμες και στοχοποίηση.

Η γυναίκα που σκοτώθηκε, η Τζιότι Σίνκου, ζούσε με την οικογένειά της στον απομονωμένο οικισμό Κουντσάι, έναν μικρό οικισμό περίπου 50 σπιτιών από λάσπη, σε απόσταση περίπου 250 χιλιομέτρων από το Ράντσι, την πρωτεύουσα της πολιτείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, η ένταση στο χωριό κλιμακώθηκε μετά από μια σειρά γεγονότων, όπως αιφνίδιοι θάνατοι βοοειδών και η σοβαρή ασθένεια ενός κατοίκου που τελικά κατέληξε. Η σύζυγος του άνδρα ανέφερε ότι είχε απευθυνθεί σε άτυπο πάροχο υγειονομικής φροντίδας, κάτι που θεωρείται συνηθισμένο σε περιοχές χωρίς διαθέσιμους γιατρούς, όταν ο σύζυγός της άρχισε να υποφέρει από άγχος και λιποθυμίες. Όπως είπε, ο άνθρωπος αυτός «διέγνωσε» ότι δεν επρόκειτο για σωματική ασθένεια.

Στο μεταξύ, άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι η Σίνκου ασκούσε μαγεία και ευθυνόταν για την ασθένεια. Ο σύζυγός της κατέθεσε ότι, το βράδυ που ο άνδρας πέθανε, περίπου δώδεκα άτομα, ανάμεσά τους και πέντε γυναίκες, εισέβαλαν στο σπίτι τους και έβαλαν φωτιά στη γυναίκα και στο παιδί τους.

Με βάση τη μαρτυρία του συζύγου και ενός ακόμη συγγενικού προσώπου, η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία και εγκληματική συνωμοσία. Παράλληλα, όπως αναφέρει, σχεδιάζει δράσεις ενημέρωσης σε αγροτικές περιοχές, με στόχο να περιοριστούν οι δεισιδαιμονίες που οδηγούν σε επιθέσεις αυτού του τύπου.

Με πληροφορίες από BBC