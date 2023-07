Ινδία: Η στιγμή που βράχοι πέφτουν πάνω σε αυτοκίνητα και τα διαλύουν

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν όταν μεγάλοι βράχοι έπεσαν σε αυτοκινητόδρομο στην Ινδία.

Τεράστιοι βράχοι αποκολλήθηκαν και έπεσαν πάνω σε αυτοκίνητα που ήταν ακινητοποιημένα λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης σε αυτοκινητόδρομο στην ανατολική Ινδία. Τα αυτοκίνητα έρχονταν από την πλευρά της Κοχίμα κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Μετά από την κατολίσθηση στο λόφο και το δυστύχημα που προκλήθηκε οι εικόνες των βράχων που μετατρέπουν αυτοκίνητα σε άμορφη μάζα έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

Aftermath of rock slide in India, which killed 2 and injured 3 as giant rocks sliding from hill crush cars in #Nagaland #Highway pic.twitter.com/g21hHTWClp

