Ιμάμογλου από τα κρατητήρια προς δικαστές και πολιτικούς: «Δεν μπορείτε και δεν πρέπει να μείνετε σιωπηλοί»

Παραμένοντας κρατούμενος για δεύτερη ημέρα, στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία της τουρκικής αστυνομίας, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, με ανάρτηση στο Χ στέλνει μήνυμα προς δικαστές και πολιτικούς αντιπάλους.

«Δεν μπορείτε και δεν πρέπει να μείνετε σιωπηλοί», έγραψε στο Χ ο φυλακισμένος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου σε σημερινή ανάρτηση. Στην ανάρτηση αυτή φαίνεται ότι κατηγορεί τον Ταγίπ Ερντογάν για διαφθορά και καλεί τα μέλη του κυβερνώντος κόμματος και την τουρκική δικαιοσύνη να αντιταχθούν στην αδικία.

«Τα γεγονότα αυτά έχουν ξεπεράσει τα κόμματά μας και τα πολιτικά ιδεώδη μας. Η διαδικασία αφορά τώρα την χώρα μας, κυρίως τις οικογένειές σας. Ηρθε η μέρα για να μιλήσετε», έγραψε ο Εκρέμ Ιμάμογλου.

You embarked on this journey with nothing but a ring on your finger, yet now you bear countless stains for which you cannot account, whether at home or abroad. With these burdens, you aim for my whole existence, hard work, and endeavour that I and my family have built over three…