IDF: Νεκρός ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε - αν και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες διατηρούσε σιγή ιχθύος - ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, έχει σκοτωθεί κατά τη διάρκεια των χθεσινών στοχευμένων αεροπορικών επιθέσεων στη Βηρυτό.

«Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, δεν θα τρομοκρατεί πλέον τον κόσμο» ήταν η λιτή ανακοίνωση του IDF στο Χ.

Hassan Nasrallah will no longer be able to terrorize the world.