ΗΠΑ και Ευρώπη ξεκινούν άμεσα διαβουλεύσεις για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Στόχος «να προλάβουν» πιθανές απαιτήσεις Πούτιν - Το πακέτο εγγυήσεων αναμένεται να περιλαμβάνει πολυεθνική δύναμη, όμως η τελική του μορφή δεν έχει οριστικοποιηθεί, αναφέρει σε αποκλειστικό δημοσίευμα το Bloomberg

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτογραφία: EPA
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ευρωπαίοι εταίροι τους θα προχωρήσουν άμεσα στη διαμόρφωση ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, με στόχο να ανοίξει ο δρόμος για μια ιστορική συνάντηση ανάμεσα στους προέδρους Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διαβουλεύσεις και μίλησαν αποκλειστικά στο Bloomberg.

Οι εγγυήσεις θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων χωρίς περιορισμούς, όπως όρια στον αριθμό στρατιωτών, ώστε να αποτραπεί η πιθανότητα η Ρωσία να θέσει τέτοιους όρους σε μια μελλοντική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Η σύνοδος κορυφής στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, με τη συμμετοχή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών, κατέληξε σε πιο σαφή δέσμευση από την αμερικανική κυβέρνηση για την εξασφάλιση της Ουκρανίας. Οι συζητήσεις καθησύχασαν, προς το παρόν, ανησυχίες σε Κίεβο και Ευρώπη ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να έχει υιοθετήσει πιο φιλορωσική στάση μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

«Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήσαμε για Εγγυήσεις Ασφαλείας προς την Ουκρανία, οι οποίες θα παρασχεθούν από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να ενημερωθούν την Τρίτη, μέσω τηλεδιάσκεψης, για τα αποτελέσματα των συζητήσεων στην Ουάσιγκτον.

Το πακέτο εγγυήσεων αναμένεται να βασιστεί και στο έργο της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων» - μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας υπό την ηγεσία της Βρετανίας και της Γαλλίας -και πιθανότατα να περιλαμβάνει στο μέλλον και μια πολυεθνική δύναμη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Η τελική του μορφή δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Στη συνάντηση της Δευτέρας, οι ηγέτες εξέφρασαν ευρεία στήριξη σε εγγυήσεις τύπου «Άρθρου 5» - σε αναφορά στη ρήτρα συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ, μια πρόταση που είχε καταθέσει η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. Ωστόσο, όπως σημειώνουν οι πηγές, οι ακριβείς λεπτομέρειες, όπως και ο ρόλος των ΗΠΑ, θα πρέπει πρώτα να καθοριστούν από τους αρμόδιους αξιωματούχους.

Με πληροφορίες από Bloomberg

Η Ουκρανία προτείνει συμφωνία 100 δισ. δολαρίων για αμερικανικά όπλα στον Τραμπ με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφάλειας

Διεθνή / Συμφωνία 100 δισ. δολαρίων για αμερικανικά όπλα από την Ουκρανία στον Τραμπ με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφάλειας

«Δεν δίνουμε τίποτα. Πουλάμε όπλα», είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο και είναι σαφές πως η ουκρανική πρόταση στοχεύει να απευθυνθεί στην επιθυμία του να ενισχύσει τη βιομηχανία των ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM

Επείγουσα βοήθεια από το Ισραήλ στο Νότιο Σουδάν, εν μέσω φημών για μετεγκατάσταση Παλαιστινίων

Διεθνή / Επείγουσα βοήθεια από το Ισραήλ στο Νότιο Σουδάν, εν μέσω φημών για μετεγκατάσταση Παλαιστινίων

Η Γάζα μαστίζεται από λιμό, όμως το Ισραήλ ανακοινώνει βοήθεια στο Σουδάν - ένα από τα μέρη που φημολογείται ότι προετοιμάζει το Τελ Αβίβ για να μετεγκατεσταθούν οι εκδιωχθέντες Παλαιστίνιοι
LIFO NEWSROOM
Bloomberg: Η Shein εξετάζει επιστροφή στην Κίνα για να εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ

Διεθνή / Bloomberg: Η Shein εξετάζει επιστροφή στην Κίνα για να εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ

Μετά την αποτυχία εξασφάλισης των αναγκαίων εγκρίσεων για εισαγωγή σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο, οι επιλογές της Shein στενεύουν, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμο το τρέχον σχέδιο εισαγωγής στο Χονγκ Κονγκ 
LIFO NEWSROOM
Η συμφωνία Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν δίνει στην Τουρκία άνοιγμα στον νότιο Καύκασο

Ανάλυση / Η συμφωνία Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν δίνει στην Τουρκία άνοιγμα στον νότιο Καύκασο

Η νέα ειρηνευτική συμφωνία με διαμεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας ανοίγει τον δρόμο για εξομάλυνση Τουρκίας-Αρμενίας, ενισχύοντας τα στρατηγικά συμφέροντα της Άγκυρας στον Νότιο Καύκασο και την Κεντρική Ασία
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
ΖΕΛΕΝΣΚΙ ΤΡΑΜΠ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διεθνή / Ανάλυση BBC: Η πρώτη αποτίμηση της συνάντησης στον Λευκό Οίκο - Η στάση Τραμπ, Ζελένσκι και Ευρωπαίων

«Κανείς δεν θέλει να διαφωνήσει με τον Τραμπ» αλλά η γλώσσα του σώματός τους υποδηλώνει ότι «μπορεί να μην είναι τόσο αισιόδοξοι όσο υποδηλώνουν τα λόγια τους» - «Ο Τραμπ διέκοψε τις συνομιλίες με τους Ευρωπαίους για να μιλήσει με τον Πούτιν»
LIFO NEWSROOM
 
 