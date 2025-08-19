ΗΠΑ και Ευρώπη ξεκινούν άμεσα διαβουλεύσεις για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ευρωπαίοι εταίροι τους θα προχωρήσουν άμεσα στη διαμόρφωση ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, με στόχο να ανοίξει ο δρόμος για μια ιστορική συνάντηση ανάμεσα στους προέδρους Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διαβουλεύσεις και μίλησαν αποκλειστικά στο Bloomberg.

Οι εγγυήσεις θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων χωρίς περιορισμούς, όπως όρια στον αριθμό στρατιωτών, ώστε να αποτραπεί η πιθανότητα η Ρωσία να θέσει τέτοιους όρους σε μια μελλοντική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Η σύνοδος κορυφής στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, με τη συμμετοχή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών, κατέληξε σε πιο σαφή δέσμευση από την αμερικανική κυβέρνηση για την εξασφάλιση της Ουκρανίας. Οι συζητήσεις καθησύχασαν, προς το παρόν, ανησυχίες σε Κίεβο και Ευρώπη ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να έχει υιοθετήσει πιο φιλορωσική στάση μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

«Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήσαμε για Εγγυήσεις Ασφαλείας προς την Ουκρανία, οι οποίες θα παρασχεθούν από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να ενημερωθούν την Τρίτη, μέσω τηλεδιάσκεψης, για τα αποτελέσματα των συζητήσεων στην Ουάσιγκτον.

Το πακέτο εγγυήσεων αναμένεται να βασιστεί και στο έργο της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων» - μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας υπό την ηγεσία της Βρετανίας και της Γαλλίας -και πιθανότατα να περιλαμβάνει στο μέλλον και μια πολυεθνική δύναμη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Η τελική του μορφή δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Στη συνάντηση της Δευτέρας, οι ηγέτες εξέφρασαν ευρεία στήριξη σε εγγυήσεις τύπου «Άρθρου 5» - σε αναφορά στη ρήτρα συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ, μια πρόταση που είχε καταθέσει η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. Ωστόσο, όπως σημειώνουν οι πηγές, οι ακριβείς λεπτομέρειες, όπως και ο ρόλος των ΗΠΑ, θα πρέπει πρώτα να καθοριστούν από τους αρμόδιους αξιωματούχους.

