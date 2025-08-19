Καιρός: Σημαντικά ύψη βροχής στην Αθήνα σήμερα - Έρχεται τριήμερο ζέστης

Έντονα φαινόμενα σημειώθηκαν σήμερα στην Αττική, την ώρα που το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάζει απότομα τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo για τον καιρό, σήμερα σημειώθηκαν βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ τα σημαντικότερα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε Πελοπόννησο, Θράκη, Ήπειρο, άλλα και Αττική.

Αναλυτικότερα όπως διακρίνεται και στον παρακάτω χάρτη, μέχρι το απόγευμα της Τρίτης στο κέντρο της Αθήνας καταγράφηκαν 15.8 χιλιοστά βροχής.

Όπως διακρίνεται μεταξύ άλλων, σημαντικά ύψη βροχής σημειώθηκαν σε κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα της Αττικής, ενώ σύμφωνα με το Meteo βροχή άνω των 10 χιλιοστών στο κέντρο της Αθήνας, έχει να καταγραφεί από τις 3 Φεβρουαρίου 2025.

Facebook Twitter Φωτ. Η κατανομή της βροχόπτωσης στην Αττική από τους 93 σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Meteo

Καιρός - Ζιακόπουλος: Μετά τις καταιγίδες έρχεται τριήμερο ζέστης

Στη νέα πρόγνωσή του για τον καιρό των επόμενων ημερών στον προσωπικό του ιστότοπο, ο γνωστός μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος εξηγεί πως αναμένεται τριήμερο ζέστης.

Αναλυτικότερα, στην πρόγνωσή του επισημαίνει πως το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει απότομα τις επόμενες ημέρες, καθώς το κύριο χαρακτηριστικό του τόσο την Παρασκευή όσο και ο Σάββατο, θα είναι οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες.

«Την Τετάρτη (20/8), προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα όμβρων το απόγευμα στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ με ένταση 4 με 5 και τοπικά στα νοτιοανατολικά πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο», αναφέρει στον ιστότοπό του ο Δημήτρης Ζιακόπουλος..

«Την Πέμπτη (21/8), αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι μόνο στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φθάνουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Την Παρασκευή και το Σάββατο (22-23/8) το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι υψηλές θερμοκρασίες κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας», καταλήγει.