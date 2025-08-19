ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Σουηδία: Ολόκληρη εκκλησία μετακινείται σε απευθείας μετάδοση

Η μεγαλοπρεπής ξύλινη κατασκευή, με χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα, χτίστηκε το 1912 στο Κιρούνα και έχει τοποθετηθεί πάνω σε ειδικές γιγαντιαίες πλατφόρμες-ρυμουλκά

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Σουηδία: Ολόκληρη εκκλησία μετακινείται σε απευθείας μετάδοση Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
0

Μια ιστορική εκκλησία 113 ετών, που απειλείται από καθιζήσεις του εδάφους, μεταφέρεται ολόκληρη σε νέα τοποθεσία - σε μια εντυπωσιακή διαδρομή 5 χλμ. στους δρόμους της βόρειας Σουηδίας, που μεταδίδεται απευθείας από τη σουηδική τηλεόραση.

Η μεγαλοπρεπής ξύλινη κατασκευή, με χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα, χτίστηκε το 1912 στο Κιρούνα και έχει τοποθετηθεί πάνω σε ειδικές γιγαντιαίες πλατφόρμες-ρυμουλκά, ξεκινώντας το ταξίδι της προς το νέο κέντρο της πόλης.

Με μέγιστη ταχύτητα μετακίνησης τα 500 μέτρα την ώρα, η επιχείρηση αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δύο ημέρες.

Το παλιό κέντρο της πόλης απειλείται από ρωγμές στο έδαφος, έπειτα από περισσότερο από έναν αιώνα εξόρυξης σιδηρομεταλλεύματος. Η μεταφορά της εκκλησίας αποτελεί τη θεαματικότερη και πιο συμβολική στιγμή της συνολικής μετεγκατάστασης κτιρίων στο Κιρούνα, που βρίσκεται 145 χλμ. βόρεια του Αρκτικού Κύκλου.

Η επιχείρηση ξεκίνησε με σύντομη τελετή ευλογίας από την εφημέριο της εκκλησίας, Λένα Τιέρνμπεργκ, και την επίσκοπο της επισκοπής Λουλεά, Åσα Νίστρεμ.

Σουηδία: Ολόκληρη εκκλησία μετακινείται σε απευθείας μετάδοση Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA

Με το πέρας της τελετής, οι μηχανές τέθηκαν σε λειτουργία και το τεράστιο ξύλινο κτίσμα άρχισε να κινείται αργά. Την πρώτη ώρα διένυσε μόλις 30 μέτρα, με τους τροχούς των ρυμουλκών να γυρίζουν αργά κάτω από το βάρος του.

Μεγάλα πλήθη συγκεντρώθηκαν κατά μήκος της διαδρομής, κάτω από τον ηλιόλουστο ουρανό, παρακολουθώντας με δέος την εκκλησία να «κυλά» στους δρόμους. Αν και οι μπάρες ασφαλείας κρατούσαν τον κόσμο σε απόσταση, πολλοί σχολίασαν πως ένιωθαν ότι μπορούσαν να την αγγίξουν.

«Ήρθε πολύς κόσμος, όχι μόνο από το Κιρούνα αλλά και από άλλα μέρη της Σουηδίας. Άκουσα πολλές διαφορετικές γλώσσες», ανέφερε η στρατηγικός πολιτισμού Σοφία Λάγκερλεφ Μέτταα. «Είναι σαν να βλέπουμε την ιστορία να γράφεται μπροστά μας».

Ο υπεύθυνος του έργου, Στέφαν Χολμπλάντ Γιόχανσον, τόνισε: «Είναι ένα ιστορικό γεγονός, μια πολύ μεγάλη και σύνθετη επιχείρηση και δεν υπάρχει περιθώριο λάθους. Όμως όλα είναι υπό έλεγχο».

Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 2010, αρκετά κτίρια του Κιρούνα είχαν μεταφερθεί σε ασφαλέστερο έδαφος. Τα περισσότερα κατεδαφίστηκαν και ξαναχτίστηκαν, ενώ ορισμένα διατηρήθηκαν ακέραια και μετακινήθηκαν.

Μεταξύ αυτών, τα ξύλινα σπίτια της λεγόμενης «κίτρινης σειράς», καθώς και το παλιό σπίτι του διευθυντή του ορυχείου Χιάλμαρ Λουντμπομ, το οποίο κόπηκε σε τρία τμήματα για να μεταφερθεί. Ο πύργος του ρολογιού του παλιού δημαρχείου μεταφέρθηκε επίσης και πλέον βρίσκεται δίπλα στο νέο δημαρχείο.

Για την εφημέριο Λένα Τιέρνμπεργκ, η μεταφορά της εκκλησίας έχει ξεχωριστή συναισθηματική σημασία: «Η εκκλησία φεύγει από τον τόπο όπου πραγματικά ανήκει. Όλοι γνωρίζουμε ότι πρέπει να μετακινηθεί: ζούμε σε μια κοινότητα εξόρυξης και εξαρτόμαστε από το ορυχείο. Είμαι ευγνώμων που η εκκλησία έρχεται μαζί μας στο νέο κέντρο της πόλης, αλλά υπάρχει και λύπη στο να τη βλέπεις να εγκαταλείπει το έδαφος όπου χτίστηκε».

Εφόσον όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, η εκκλησία θα έχει φτάσει στη νέα της θέση το βράδυ της Τετάρτης.

Η σουηδική τηλεόραση μεταδίδει ολόκληρη τη διαδρομή σε μορφή «slow TV», προσφέροντας μια σπάνια εμπειρία όπου ένα κομμάτι της ιστορίας δεν μένει απλώς ζωντανό – αλλά κινείται μαζί με την αλλαγή.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ουκρανία: Τα 4 βασικά σημεία από τις συνομιλίες στην Ουάσιγκτον

Διεθνή / Συνάντηση στον Λευκό Οίκο: Τα 4 βασικά σημεία από τις συνομιλίες για την Ουκρανία

Ο Ζελένσκι με Ευρωπαίους συμμάχους επισκέφθηκαν τον Τραμπ, στον απόηχο της συνόδου της Αλάσκας με τον Πούτιν - Ποια ήταν τα σημαντικότερα συμπεράσματα των συνομιλιών και τι περιμένουμε στο εξής;
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ και Ευρώπη ξεκινούν άμεσα διαβουλεύσεις για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Διεθνή / ΗΠΑ και Ευρώπη ξεκινούν άμεσα διαβουλεύσεις για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Στόχος «να προλάβουν» πιθανές απαιτήσεις Πούτιν - Το πακέτο εγγυήσεων αναμένεται να περιλαμβάνει πολυεθνική δύναμη, όμως η τελική του μορφή δεν έχει οριστικοποιηθεί, αναφέρει σε αποκλειστικό δημοσίευμα το Bloomberg
LIFO NEWSROOM
Επείγουσα βοήθεια από το Ισραήλ στο Νότιο Σουδάν, εν μέσω φημών για μετεγκατάσταση Παλαιστινίων

Διεθνή / Επείγουσα βοήθεια από το Ισραήλ στο Νότιο Σουδάν, εν μέσω φημών για μετεγκατάσταση Παλαιστινίων

Η Γάζα μαστίζεται από λιμό, όμως το Ισραήλ ανακοινώνει βοήθεια στο Σουδάν - ένα από τα μέρη που φημολογείται ότι προετοιμάζει το Τελ Αβίβ για να μετεγκατεσταθούν οι εκδιωχθέντες Παλαιστίνιοι
LIFO NEWSROOM
Bloomberg: Η Shein εξετάζει επιστροφή στην Κίνα για να εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ

Διεθνή / Bloomberg: Η Shein εξετάζει επιστροφή στην Κίνα για να εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ

Μετά την αποτυχία εξασφάλισης των αναγκαίων εγκρίσεων για εισαγωγή σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο, οι επιλογές της Shein στενεύουν, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμο το τρέχον σχέδιο εισαγωγής στο Χονγκ Κονγκ 
LIFO NEWSROOM
Η Ουκρανία προτείνει συμφωνία 100 δισ. δολαρίων για αμερικανικά όπλα στον Τραμπ με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφάλειας

Διεθνή / Συμφωνία 100 δισ. δολαρίων για αμερικανικά όπλα από την Ουκρανία στον Τραμπ με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφάλειας

«Δεν δίνουμε τίποτα. Πουλάμε όπλα», είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο και είναι σαφές πως η ουκρανική πρόταση στοχεύει να απευθυνθεί στην επιθυμία του να ενισχύσει τη βιομηχανία των ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
 
 