Σουηδία: Ολόκληρη εκκλησία μετακινείται σε απευθείας μετάδοση

Μια ιστορική εκκλησία 113 ετών, που απειλείται από καθιζήσεις του εδάφους, μεταφέρεται ολόκληρη σε νέα τοποθεσία - σε μια εντυπωσιακή διαδρομή 5 χλμ. στους δρόμους της βόρειας Σουηδίας, που μεταδίδεται απευθείας από τη σουηδική τηλεόραση.

Η μεγαλοπρεπής ξύλινη κατασκευή, με χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα, χτίστηκε το 1912 στο Κιρούνα και έχει τοποθετηθεί πάνω σε ειδικές γιγαντιαίες πλατφόρμες-ρυμουλκά, ξεκινώντας το ταξίδι της προς το νέο κέντρο της πόλης.

Με μέγιστη ταχύτητα μετακίνησης τα 500 μέτρα την ώρα, η επιχείρηση αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δύο ημέρες.

Το παλιό κέντρο της πόλης απειλείται από ρωγμές στο έδαφος, έπειτα από περισσότερο από έναν αιώνα εξόρυξης σιδηρομεταλλεύματος. Η μεταφορά της εκκλησίας αποτελεί τη θεαματικότερη και πιο συμβολική στιγμή της συνολικής μετεγκατάστασης κτιρίων στο Κιρούνα, που βρίσκεται 145 χλμ. βόρεια του Αρκτικού Κύκλου.

Η επιχείρηση ξεκίνησε με σύντομη τελετή ευλογίας από την εφημέριο της εκκλησίας, Λένα Τιέρνμπεργκ, και την επίσκοπο της επισκοπής Λουλεά, Åσα Νίστρεμ.

Με το πέρας της τελετής, οι μηχανές τέθηκαν σε λειτουργία και το τεράστιο ξύλινο κτίσμα άρχισε να κινείται αργά. Την πρώτη ώρα διένυσε μόλις 30 μέτρα, με τους τροχούς των ρυμουλκών να γυρίζουν αργά κάτω από το βάρος του.

Μεγάλα πλήθη συγκεντρώθηκαν κατά μήκος της διαδρομής, κάτω από τον ηλιόλουστο ουρανό, παρακολουθώντας με δέος την εκκλησία να «κυλά» στους δρόμους. Αν και οι μπάρες ασφαλείας κρατούσαν τον κόσμο σε απόσταση, πολλοί σχολίασαν πως ένιωθαν ότι μπορούσαν να την αγγίξουν.

«Ήρθε πολύς κόσμος, όχι μόνο από το Κιρούνα αλλά και από άλλα μέρη της Σουηδίας. Άκουσα πολλές διαφορετικές γλώσσες», ανέφερε η στρατηγικός πολιτισμού Σοφία Λάγκερλεφ Μέτταα. «Είναι σαν να βλέπουμε την ιστορία να γράφεται μπροστά μας».

Ο υπεύθυνος του έργου, Στέφαν Χολμπλάντ Γιόχανσον, τόνισε: «Είναι ένα ιστορικό γεγονός, μια πολύ μεγάλη και σύνθετη επιχείρηση και δεν υπάρχει περιθώριο λάθους. Όμως όλα είναι υπό έλεγχο».

Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 2010, αρκετά κτίρια του Κιρούνα είχαν μεταφερθεί σε ασφαλέστερο έδαφος. Τα περισσότερα κατεδαφίστηκαν και ξαναχτίστηκαν, ενώ ορισμένα διατηρήθηκαν ακέραια και μετακινήθηκαν.

Μεταξύ αυτών, τα ξύλινα σπίτια της λεγόμενης «κίτρινης σειράς», καθώς και το παλιό σπίτι του διευθυντή του ορυχείου Χιάλμαρ Λουντμπομ, το οποίο κόπηκε σε τρία τμήματα για να μεταφερθεί. Ο πύργος του ρολογιού του παλιού δημαρχείου μεταφέρθηκε επίσης και πλέον βρίσκεται δίπλα στο νέο δημαρχείο.

Για την εφημέριο Λένα Τιέρνμπεργκ, η μεταφορά της εκκλησίας έχει ξεχωριστή συναισθηματική σημασία: «Η εκκλησία φεύγει από τον τόπο όπου πραγματικά ανήκει. Όλοι γνωρίζουμε ότι πρέπει να μετακινηθεί: ζούμε σε μια κοινότητα εξόρυξης και εξαρτόμαστε από το ορυχείο. Είμαι ευγνώμων που η εκκλησία έρχεται μαζί μας στο νέο κέντρο της πόλης, αλλά υπάρχει και λύπη στο να τη βλέπεις να εγκαταλείπει το έδαφος όπου χτίστηκε».

Εφόσον όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, η εκκλησία θα έχει φτάσει στη νέα της θέση το βράδυ της Τετάρτης.

Η σουηδική τηλεόραση μεταδίδει ολόκληρη τη διαδρομή σε μορφή «slow TV», προσφέροντας μια σπάνια εμπειρία όπου ένα κομμάτι της ιστορίας δεν μένει απλώς ζωντανό – αλλά κινείται μαζί με την αλλαγή.

