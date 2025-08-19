ΔΙΕΘΝΗ
Ιταλία: Γέφυρα στη Σικελία αρχίζει να καταρρέει ενώ κινούνται επάνω της οχήματα

Οι οδηγοί αντιλήφθηκαν γρήγορα τι συμβαίνει με αποτέλεσμα να διακοπεί εγκαίρως η κυκλοφορία στη γέφυρα

Ιταλία: Γέφυρα στη Σικελία αρχίζει να καταρρέει ενώ κινούνται επάνω της οχήματα
Φωτογραφία αρχείου: Unsplash
Οδηγοί που διέρχονταν τη γέφυρα Σαν Τζουλιάνο, στη Σικελία, βρέθηκαν αντιμέτωποι με σοβαρό κίνδυνο, καθώς άρχισαν να πέφτουν ολόκληρα τμήματά της.

Τα πλάνα δείχνουν κομμάτια από σκυρόδεμα να πέφτουν στο κενό, τη στιγμή που αυτοκίνητα κινούνται πάνω της. Οι οδηγοί αντιλήφθηκαν άμεσα τον κίνδυνο και η διέλευση διακόπηκε, αποφεύγοντας δυσάρεστα συμβάντα. Η γέφυρα έκλεισε και ξεκίνησαν εργασίες αποκατάστασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γέφυρα βρισκόταν εδώ και καιρό σε κρίσιμη κατάσταση, η οποία επιδεινώθηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Οι δήμοι της επαρχίας Μεσσήνης αντιμετωπίζουν κίνδυνο απομόνωσης, καθώς το κλείσιμο της γέφυρας έχει διακόψει την επικοινωνία με την πόλη Ραντάτσο, ένα αστικό κέντρο με πάνω από 8.000 κατοίκους, όπου οι κάτοικοι έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Η λειτουργικότητα της γέφυρας είναι κρίσιμη για την καθημερινότητα των κατοίκων, καθώς εξασφαλίζει πρόσβαση σε επείγουσα ιατρική φροντίδα, σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνδέσεις με υπεραστικά και σιδηροδρομικά μέσα, αλλά και στην προμήθεια βασικών αγαθών και υπηρεσιών (φαρμακεία, συμβουλευτικά κέντρα, εμπορικά καταστήματα κ.λπ.).

