Σαντορίνη: Σημειώθηκε μεγάλη κατολίσθηση στο Ημεροβίγλι

Σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής στη Σαντορίνη, καθώς σημειώθηκε μεγάλη κατολίσθηση στο Ημεροβίγλι.

Το περιστατικό σημειώθηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες στη Σαντορίνη, στον δρόμο που συνδέει το Ημεροβίγλι με την Οία, όταν ξαφνικά κατέρρευσε τμήμα γης, δημιουργώντας ένα πυκνό σύννεφο σκόνης που κάλυψε την περιοχή.

Μάλιστα σύμφωνα με μαρτυρίες, κάτοικοι και τουρίστες που βρίσκονταν στο σημείο, παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι καθώς βράχια, χώματα και πέτρες, έπεφταν στο δρόμο.

Περιγράφοντας το περιστατικό, ο Έπαρχος Θήρας Χαράλαμπος Δαρζέντας, σημείωσε πως αφού έκλεισε ο δρόμος, οργανώθηκε η πλήρης αποκατάσταση του. Μετά το πέρας της επιχείρησης έγινε καθαρισμός του και ο δρόμος δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία.

Σχετικά με το περιστατικό, ειδικοί εξηγούν πως το έδαφος στο συγκεκριμένο σημείο είναι ιδιαίτερα ευάλωτο, καθώς έχει επιβαρυνθεί από την υπερβολική δόμηση σε μια γεωλογικά ασταθή περιοχή.

Παράλληλα, τη στιγμή της κατολίσθησης εκτελούνταν οικοδομικές εργασίες για την ανέγερση νέου κτίσματος, γεγονός που φαίνεται να επιτάχυνε το γεγονός.

Με πληροφορίες από aigaionews.gr

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ IT'S VIRAL Αρραβωνιάστηκε στη Σαντορίνη η ανιψιά της πριγκίπισσας Νταϊάνα