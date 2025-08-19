ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γάζα: Το Ισραήλ εξετάζει τη νέα πρόταση για εκεχειρία - Αποδέχεται τους όρους η Χαμάς

Εχθές, έγινε γνωστό πως η Χαμάς αποδέχεται την πρόταση, η οποία περιλαμβάνει και την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γάζα: Το Ισραήλ ετοιμάζεται να απαντήσει στη νέα πρόταση για εκεχειρία Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
0

Το Ισραήλ αναμένεται σήμερα να δώσει επίσημη απάντηση στη νέα πρόταση των μεσολαβητών για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία προβλέπει και την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς.

Μετά από περισσότερους από 22 μήνες πολέμου, η Χαμάς ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, ότι αποδέχεται την πρόταση που κατέθεσαν Αίγυπτος, Κατάρ και ΗΠΑ.

Αυτή προβλέπει 60 ημέρες εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων σε δύο φάσεις. «Η μπάλα βρίσκεται πλέον στην πλευρά του Ισραήλ», δήλωσε ο επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών Πληροφοριών.

Υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, τόνισε: «Η θέση μας παραμένει αμετάβλητη: απελευθέρωση όλων των ομήρων και τήρηση των όρων που έχουν τεθεί για τον τερματισμό του πολέμου».

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επίσημα, όμως πρόσφατα είχε ξεκαθαρίσει ότι αποδέχεται μόνο συμφωνία που θα εξασφαλίζει την ταυτόχρονη απελευθέρωση όλων των ομήρων και θα καλύπτει τις ισραηλινές απαιτήσεις για τη λήξη του πολέμου.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό Τύπο, η απάντηση στη νέα πρόταση αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Το σχέδιο, βασισμένο σε προσχέδιο του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, προβλέπει την απελευθέρωση δέκα ζωντανών ομήρων και την παράδοση των σορών 18 νεκρών, με αντάλλαγμα 60ήμερη εκεχειρία και έναρξη διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκεχειρίας αναμένεται να συζητηθεί και το ζήτημα του αφοπλισμού της Χαμάς.

Στελέχη της Χαμάς δήλωσαν ότι ελπίζουν ο Νετανιάχου να μην εμποδίσει τη συμφωνία. Την ίδια ώρα, ακροδεξιοί Ισραηλινοί υπουργοί, όπως ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, προειδοποιούν ότι τυχόν παραχωρήσεις στη Χαμάς θα αποτελέσουν «τραγωδία», υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση δεν έχει εντολή να συνάψει μερική συμφωνία.

Μέχρι στιγμής, οι προσπάθειες των μεσολαβητών δεν έχουν καταλήξει σε μόνιμη εκεχειρία. Στο παρελθόν υπήρξαν δύο προσωρινές, τον Νοέμβριο του 2023 και στις αρχές του 2025, που επέτρεψαν την επιστροφή ομήρων και σορών με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων. Από τους 251 ομήρους που απήγαγε η Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, οι 49 εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα, εκ των οποίων οι 27 θεωρούνται νεκροί.

Παράλληλα, οι μάχες συνεχίζονται. Ο ισραηλινός στρατός επιχειρεί να θέσει υπό τον έλεγχό του την πόλη της Γάζας και γειτονικούς καταυλισμούς, με στόχο - όπως δηλώνει - να εξαλείψει τη Χαμάς και να απελευθερώσει τους ομήρους. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται στη συνοικία Ζεϊτούν, ενώ άρματα μάχης έχουν αναπτυχθεί στα όρια της Σάμπρα. Η Πολιτική Προστασία της Γάζας ανακοίνωσε τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων σε διάφορες περιοχές, ανάμεσά τους και ένας πολίτης που σκοτώθηκε από πλήγμα drone.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΠΑ και Ευρώπη ξεκινούν άμεσα διαβουλεύσεις για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Διεθνή / ΗΠΑ και Ευρώπη ξεκινούν άμεσα διαβουλεύσεις για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Στόχος «να προλάβουν» πιθανές απαιτήσεις Πούτιν - Το πακέτο εγγυήσεων αναμένεται να περιλαμβάνει πολυεθνική δύναμη, όμως η τελική του μορφή δεν έχει οριστικοποιηθεί, αναφέρει σε αποκλειστικό δημοσίευμα το Bloomberg
LIFO NEWSROOM
Επείγουσα βοήθεια από το Ισραήλ στο Νότιο Σουδάν, εν μέσω φημών για μετεγκατάσταση Παλαιστινίων

Διεθνή / Επείγουσα βοήθεια από το Ισραήλ στο Νότιο Σουδάν, εν μέσω φημών για μετεγκατάσταση Παλαιστινίων

Η Γάζα μαστίζεται από λιμό, όμως το Ισραήλ ανακοινώνει βοήθεια στο Σουδάν - ένα από τα μέρη που φημολογείται ότι προετοιμάζει το Τελ Αβίβ για να μετεγκατεσταθούν οι εκδιωχθέντες Παλαιστίνιοι
LIFO NEWSROOM
Bloomberg: Η Shein εξετάζει επιστροφή στην Κίνα για να εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ

Διεθνή / Bloomberg: Η Shein εξετάζει επιστροφή στην Κίνα για να εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ

Μετά την αποτυχία εξασφάλισης των αναγκαίων εγκρίσεων για εισαγωγή σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο, οι επιλογές της Shein στενεύουν, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμο το τρέχον σχέδιο εισαγωγής στο Χονγκ Κονγκ 
LIFO NEWSROOM
Η Ουκρανία προτείνει συμφωνία 100 δισ. δολαρίων για αμερικανικά όπλα στον Τραμπ με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφάλειας

Διεθνή / Συμφωνία 100 δισ. δολαρίων για αμερικανικά όπλα από την Ουκρανία στον Τραμπ με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφάλειας

«Δεν δίνουμε τίποτα. Πουλάμε όπλα», είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο και είναι σαφές πως η ουκρανική πρόταση στοχεύει να απευθυνθεί στην επιθυμία του να ενισχύσει τη βιομηχανία των ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
Η συμφωνία Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν δίνει στην Τουρκία άνοιγμα στον νότιο Καύκασο

Ανάλυση / Η συμφωνία Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν δίνει στην Τουρκία άνοιγμα στον νότιο Καύκασο

Η νέα ειρηνευτική συμφωνία με διαμεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας ανοίγει τον δρόμο για εξομάλυνση Τουρκίας-Αρμενίας, ενισχύοντας τα στρατηγικά συμφέροντα της Άγκυρας στον Νότιο Καύκασο και την Κεντρική Ασία
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
 
 