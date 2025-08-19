Γάζα: Το Ισραήλ εξετάζει τη νέα πρόταση για εκεχειρία - Αποδέχεται τους όρους η Χαμάς

Το Ισραήλ αναμένεται σήμερα να δώσει επίσημη απάντηση στη νέα πρόταση των μεσολαβητών για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία προβλέπει και την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς.

Μετά από περισσότερους από 22 μήνες πολέμου, η Χαμάς ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, ότι αποδέχεται την πρόταση που κατέθεσαν Αίγυπτος, Κατάρ και ΗΠΑ.

Αυτή προβλέπει 60 ημέρες εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων σε δύο φάσεις. «Η μπάλα βρίσκεται πλέον στην πλευρά του Ισραήλ», δήλωσε ο επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών Πληροφοριών.

Υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, τόνισε: «Η θέση μας παραμένει αμετάβλητη: απελευθέρωση όλων των ομήρων και τήρηση των όρων που έχουν τεθεί για τον τερματισμό του πολέμου».

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επίσημα, όμως πρόσφατα είχε ξεκαθαρίσει ότι αποδέχεται μόνο συμφωνία που θα εξασφαλίζει την ταυτόχρονη απελευθέρωση όλων των ομήρων και θα καλύπτει τις ισραηλινές απαιτήσεις για τη λήξη του πολέμου.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό Τύπο, η απάντηση στη νέα πρόταση αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Το σχέδιο, βασισμένο σε προσχέδιο του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, προβλέπει την απελευθέρωση δέκα ζωντανών ομήρων και την παράδοση των σορών 18 νεκρών, με αντάλλαγμα 60ήμερη εκεχειρία και έναρξη διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκεχειρίας αναμένεται να συζητηθεί και το ζήτημα του αφοπλισμού της Χαμάς.

Στελέχη της Χαμάς δήλωσαν ότι ελπίζουν ο Νετανιάχου να μην εμποδίσει τη συμφωνία. Την ίδια ώρα, ακροδεξιοί Ισραηλινοί υπουργοί, όπως ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, προειδοποιούν ότι τυχόν παραχωρήσεις στη Χαμάς θα αποτελέσουν «τραγωδία», υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση δεν έχει εντολή να συνάψει μερική συμφωνία.

Μέχρι στιγμής, οι προσπάθειες των μεσολαβητών δεν έχουν καταλήξει σε μόνιμη εκεχειρία. Στο παρελθόν υπήρξαν δύο προσωρινές, τον Νοέμβριο του 2023 και στις αρχές του 2025, που επέτρεψαν την επιστροφή ομήρων και σορών με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων. Από τους 251 ομήρους που απήγαγε η Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, οι 49 εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα, εκ των οποίων οι 27 θεωρούνται νεκροί.

Παράλληλα, οι μάχες συνεχίζονται. Ο ισραηλινός στρατός επιχειρεί να θέσει υπό τον έλεγχό του την πόλη της Γάζας και γειτονικούς καταυλισμούς, με στόχο - όπως δηλώνει - να εξαλείψει τη Χαμάς και να απελευθερώσει τους ομήρους. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται στη συνοικία Ζεϊτούν, ενώ άρματα μάχης έχουν αναπτυχθεί στα όρια της Σάμπρα. Η Πολιτική Προστασία της Γάζας ανακοίνωσε τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων σε διάφορες περιοχές, ανάμεσά τους και ένας πολίτης που σκοτώθηκε από πλήγμα drone.

