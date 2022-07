Ιβάνα Τραμπ: Η κόρη της, Ιβάνκα, την αποχαιρετά - «Ήταν πανέξυπνη, παθιασμένη και τρομερά αστεία»

Η Ιβάνκα Τραμπ αποχαιρετά τη μητέρα της, Ιβάνα, η οποία πέθανε την Πέμπτη σε ηλικία 73 ετών στο διαμέρισμά της στο Άπερ Ιστ Σάιντ στο Μανχάταν.

Η κόρη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναντ Τραμπ, εξέφρασε τη λύπη της για την τραγική απώλεια της μητέρας της, δηλώνοντας πως της έχει ραγίσει η καρδιά.

«Η μαμά ήταν πανέξυπνη, γοητευτική, παθιασμένη και τρομερά αστεία» ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter.

«Έζησε τη ζωή στο έπακρο, δεν άφησε ποτέ καμία ευκαιρία για να γελάσει και να χορέψει».

Η τέως πρώτη κόρη, που είχε εργαστεί στο πλευρό του Τραμπ κατά τη θητεία του στον Λευκό Οίκο, συνόδευσε την ανάρτησή της μία φωτογραφία από την παιδική της ηλικία.

Μητέρα και κόρη αγκαλιάζονται, όλο χαμόγελα.

Heartbroken by the passing of my mother. Mom was brilliant, charming, passionate and wickedly funny. She lived life to the fullest — never forgoing an opportunity to laugh and dance.



I will miss her forever and will keep her memory alive in our hearts always. ❤️ pic.twitter.com/EyhrLNLUJw