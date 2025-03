Ιαπωνία: Υπό έλεγχο η χειρότερη δασική πυρκαγιά των τελευταίων 50 ετών

Υπό έλεγχο τέθηκε η χειρότερη δασική πυρκαγιά των τελευταίων 50 και πλέον ετών στην Ιαπωνία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της πόλης Οφουνάτο, στα βόρεια της χώρας.

Η πυρκαγιά κατέστρεψε περίπου 29.000 στρέμματα γης, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 27.000 καμένων στρεμμάτων, σε μια πυρκαγιά το 1975 στη νήσο Χοκάιντο. Οι συνθήκες υγρασίας που επικρατούν στην περιοχή από την Τετάρτη, έπειτα από μια μακρά περίοδο ξηρασίας συνέβαλαν στις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς.

«Έπειτα από μία έρευνα από αέρος, εκτιμάμε πως η πυρκαγιά δεν παρουσιάζει πλέον κίνδυνο εξάπλωσης. Δηλώνω πως η πυρκαγιά είναι πλέον υπό έλεγχο», ανέφερε ο δήμαρχος του Οφουνάτο, Κιγιόσι Φουτσιγκάμι, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

A lack of undergrowth management contributed to Japan's largest fire in 50 years. The prime minister's "generous" financial assistance to victims will be inadequate to rebuild their homes or reestablish their lives. #Japan #wildfires #ClimateCrisis https://t.co/Sq5OnV7G9y

Η φωτιά μαινόταν στα βουνά που περιβάλλουν αυτήν την αγροτική περιοχή από την 26η Φεβρουαρίου, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, καταστρέφοντας τουλάχιστον 210 κτίρια και αναγκάζοντας περισσότερους από 4.200 κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

🌈🌏👉Evacuation Orders Partially Lifted Due to Wildfires in Japan. On March 7th, 2025, Japan partially lifted evacuation orders after rain helped stop the spread of the country's most intense wildfire in half a century. The fire had been raging in the mountains. pic.twitter.com/3y4Ug0zYfy