Ιαπωνία: 86χρονος είχε παράπονα, άνοιξε πυρ και κράτησε ομήρους

Τα κίνητρα του 86χρονου Τσουνέο Σουζούκι αναζητά η αστυνομία, έπειτα από το χθεσινό επεισόδιο όπου κρατούσε ομήρους σε ταχυδρομείο της Ιαπωνίας, αφού νωρίτερα είχε ανοίξει πυρ και μέσα σε νοσοκομείο.

Ο 86χρονος Ιάπωνας, συνελήφθη αμέσως μετά την απελευθέρωση των δύο γυναικών που κρατούσε όμηρες, και σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, είχε παράπονα εναντίον του συγκεκριμένου καταστήματος του ταχυδρομείου, αλλά και εναντίον του γιατρού στο νοσοκομείο.

Μάλιστα, από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι.

Στο ταχυδρομείο ο 86χονος ανέφερε στους αστυνομικούς πως «ήθελε να δει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο», ενώ μαζί του είχε ένα πυροβόλο όπλο, το οποίο είχε δέσει με ένα σκοινί γύρω από τον λαιμό του, δύο μαχαίρια, ένα δοχείο χωρητικότητας 18 λίτρων και δύο μπουκάλια που περιείχαν κάποιο υγρό, σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης.

Τα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης ότι είχε βάλει φωτιά στο διαμέρισμα όπου διέμενε.

Οι γείτονες του ωστόσο παρουσιάζουν μία άλλη πτυχή του εαυτού του, καθώς αναφέρουν πως ήταν ένας αξιαγάπητος άνθρωπος. «Δεν είχα δει ποτέ όπλο ή κάτι επικίνδυνο» στο σπίτι του, είπε ένας φίλος του σύμφωνα με την εφημερίδα Asahi.

🇯🇵In Toda City, Saitama, the person who is believed to have opened fire at Toda Central General Hospital, injuring 2 people, has barricaded himself in the Warabi Post Office. #Japan #Shooting #Toda #日本 #戸田市 #埼玉県 #関東地方 pic.twitter.com/y9UjQg5pBr