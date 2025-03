Ηamdan Ballal: Ο συν-σκηνοθέτης του βραβευμένου με Όσκαρ ντοκιμαντέρ «No Other Land» φέρεται να αγνοείται μετά από επίθεση

Ο Hamdan Ballal, συν-σκηνοθέτης του βραβευμένου με Όσκαρ ντοκιμαντέρ «No Other Land», φέρεται να αγνοείται μετά από επίθεση, σύμφωνα με μια σειρά αναρτήσεων στο X από τον συν-σκηνοθέτη Yuval Abraham.

«Μια ομάδα μόλις επιτέθηκε στον Hamdan Ballal, συν-σκηνοθέτη της ταινίας μας ''No Other Land''», δημοσίευσε ο Abraham τη Δευτέρα στο X. «Τον χτύπησαν και έχει τραύματα στο κεφάλι και στο στομάχι του, με αιμορραγία. Στρατιώτες εισέβαλαν στο ασθενοφόρο που κάλεσε και τον πήραν. Έκτοτε έχει εξαφανιστεί και δεν είναι σαφές αν λαμβάνει ιατρική περίθαλψη ή τι του συμβαίνει»

Το Associated Press ανέφερε ότι ακτιβιστές από το «Center for Jewish Nonviolence» είδαν τον Ballal να ξυλοκοπείται από Ισραηλινούς, περιγράφοντας πως «μια ομάδα από 10-20 μασκοφόρους επιτέθηκαν σε αυτόν και σε άλλους Εβραίους ακτιβιστές με πέτρες και ξύλα και έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου τους και έκοψαν τα ελαστικά τους».

Ο Abraham μοιράστηκε επίσης ένα βίντεο που απεικονίζει έναν άνδρα να σπρώχνει ένα άλλο άτομο, προτού οι υπόλοιποι που τραβούσαν βίντεο, τραπούν σε φυγή.

The group of armed KKK-like masked settlers that lynched No Other Land director Hamdan Ballal (still missing), caught here on camera. pic.twitter.com/kFGFxSEanY