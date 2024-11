Η Ζιζέλ Πελικό απαντά στους συνηγόρους των κατηγορούμενων: «Αυτή είναι η δίκη της δειλίας»

Η Ζιζέλ Πελικό απαντά σήμερα στους συνηγόρους των κατηγορούμενων, στη δίκη του αιώνα στη Γαλλία, τονίζοντάς τους: «Αυτή είναι η δίκη της δειλίας».

Η πολύκροτη δίκη για τους πολλαπλούς βιασμούς της Ζιζέλ Πελικό από τον πρώην σύζυγό της, Ντομινίκ Πελικό και 50 άγνωστους άνδρες, βρίσκεται στην ενδέκατη εβδομάδα της. Τη Δευτέρα απολογήθηκαν οι τελευταίοι τέσσερις κατηγορούμενοι και κατέθεσαν οι δύο γιοι του ζεύγους Πελικό, ο 50χρονος Νταβίντ και ο 38χρονος Φλοριάν. Σήμερα Τρίτη, 19 Νοεμβρίου, οι συνήγοροι υπεράσπισης εξετάζουν τη Ζιζέλ Πελικό και στη συνέχεια θα μιλήσει ο βασικός κατηγορούμενος Ντομινίκ Πελικό.

