Η Ζιλιέτ Μπινός υπήρξε κάποτε σε ερωτικό τρίγωνο: «Ερωτεύτηκα δύο άντρες- ήταν αβάσταχτο!»

Η Ζιλιέτ Μπινός, που πρωταγωνιστεί στην ταινία «Both Sides of the Blade», αποκάλυψε πως κάποτε είχε επίσης εμπλακεί σε ερωτική τρίγωνο, ενώ μίλησε και για τον άσχημο καβγά με τον Ζεράρ Ντεπαρτιέ.

Στη νέα ταινία, που βασίζεται στο μυθιστόρημα «Un tournant de la vie», η 58χρονη ηθοποιός υποδύεται τη Σάρα, μια ραδιοφωνική παραγωγό που είναι σε σχέση με τον Ζαν (Vincent Lindon), παίκτη του ράγκμπι, αλλά όταν έρχεται ο Φρανσουά (Grégoire Colin) από το παρελθόν της δεν μπορεί να του αντισταθεί.

Με αφορμή το κινηματογραφικό ερωτικό τρίγωνο, παραδέχθηκε πως είναι κάτι που της έχει συμβεί στην πραγματικότητα και δεν το άντεχε. «Ερωτεύτηκα δύο άντρες όταν ήμουν στα είκοσι μου. Ήταν αβάσταχτο. Πραγματικά, αβάσταχτο», δήλωσε σε συνέντευξη στην εφημερίδα Guardian.

«Είναι ένα αδύνατο τρίγωνο, επειδή όλοι αισθάνονται πληγωμένοι», εξηγεί για την πλοκή της ταινίας. «Κάποιοι άνθρωποι είναι σε θέση να το κάνουν. Εγώ δεν ήμουν. Ήταν μια καταστροφική κατάσταση και χρειάζεσαι θάρρος. Οπότε ναι, κατάλαβα απόλυτα τη ζημιά που μπορεί να προκαλέσει. Ήταν επώδυνο για όλους μας, αλλά δεν μπορείς να το σταματήσεις, γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Είναι σα να στέκεσαι μπροστά σε έναν δράκο και πρέπει να τον αντιμετωπίσεις», εξηγεί.

Όσο για τον λόγο που δεν μπορούσε να διαλέξει ανάμεσα στους δύο άντρες στη ζωή της; «Αγαπάμε με διαφορετικούς τρόπους», απαντά. «Αφορά μια εσωτερική σου ανάγκη. Όταν βρεθείς σε μια τέτοια κατάσταση, δεν καταλαβαίνεις γιατί σού συμβαίνει».

Και πώς βγήκε από την κατάσταση; «Χώρισα με τον έναν άντρα από ενοχή και έπειτα σταμάτησε η σχέση μου και με τον άλλο μετά από λίγο. Πιστεύω ότι έπρεπε να καταστρέψω κάπως τη σχέση. Ήταν σαν να την απομάκρυνα. Δεν ξέρω, δεν είναι κάτι που αφορά τη λογική όλο αυτό. Όλοι έχουμε αντιφάσεις. Όπως όταν ερωτεύεσαι κάποιον, και μετά γίνεται εχθρός σου», σημειώνει.

Η Ζιλιέτ Μπινός αναφέρθηκε επίσης σε μια άσχημη αντιπαράθεση που είχε με τον Ζεράρ Ντεπαρτιέ όταν, το 2010, ο 73χρονος Γάλλος ηθοποιός είχε πει τότε δημοσίως ότι εκείνη δεν έχει «απολύτως τίποτα».

«Περίπου τρεις μήνες μετά τις δηλώσεις αυτές, τον συνάντησα τυχαία στο δρόμο και του είπα: "Ζεράρ - γιατί ήσουν τόσο κακός μαζί μου;". Και απάντησε: "Ξέχνα το, λέω χαζά πράγματα. Μην το παίρνεις προσωπικά". Του λέω: "Εντάξει, αλλά στην τελική, έπρεπε να το αντιμετωπίσω. Και δεν είναι καθόλου ωραίο". Και μου λέει: "Λοιπόν, είμαι απλά αναστατωμένος με τους σκηνοθέτες με τους οποίους δουλεύεις"», αφηγείται η ηθοποιός.

«Νομίζω ότι ζήλευε επειδή μόλις είχα πάρει το βραβείο στις Κάννες. Ήταν απλά πληγωμένος επειδή τον είχα κάνει να ασχοληθεί με πάρα πολλά πράγματα», πρόσθεσε.

Με τον Ζεράρ Ντεπαρτιέ γνωρίστηκαν για πρώτη φορά όταν ήταν 17 ετών, επειδή ο ηθοποιός εργαζόταν με έναν οικογενειακό φίλο στην ταινία «Danton» το 1983. «Ήταν μια πολύ σημαντική φιγούρα στη ζωή μου», ανέφερε.

Οι δυο ηθοποιοί κατέληξαν να συνεργαστεί ξανά μετά το περιστατικό, στην ταινία «Let the Sunshine In» του 2017. Λίγο αργότερα, η Ζιλιέρ Μπινός σημείωσε ότι τον είχε συγχωρήσει, δηλώνοντας: «Παρόλο που ο Ζεράρ είχε μια τεράστια καριέρα, υπάρχει ακόμα ένα μικρό αγόρι μέσα του. Και όλοι πρέπει να φροντίζουμε τα μικρά μας».