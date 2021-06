Η Τζιλ Μπάιντεν θέλησε να «μεταδώσει» λίγη αγάπη στο διπλωματικό ταξίδι στη Βρετανία.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ εμφανίστηκε χθες, φορώντας ένα μαύρο τζάκετ με την λέξη «LOVE» κεντημένη στην πλάτη, στη διάρκεια συνάντησης με τον Τζο Μπάιντεν, τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον και την σύζυγό του, Κάρι, πριν την επερχόμενη Σύνοδo της G7.

«Νομίζω πως φέρνουμε αγάπη από την Αμερική», είπε η Τζιλ Μπάιντεν σε δημοσιογράφους. «Είναι ένα παγκόσμιο συνέδριο, και προσπαθούμε να φέρουμε ενότητα σε όλο τον πλανήτη. Και νομίζω πως είναι σημαντικό, αυτή τη στιγμή, ο κόσμος να νιώσει ασφάλεια για όλες τις χώρες και ελπίδα μετά από αυτόν τον χρόνο πανδημίας».

Q: "Can you explain the message on the back of your jacket?"



