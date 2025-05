Η Τζέιμι Λι Κέρτις μετανιώνει για την πλαστική που έκανε μετά από σχόλιο για τα μάτια της

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Τζέιμι Λι Κέρτις, αποκάλυψε ότι ένα σχόλιο για τις «σακούλες» στα μάτια της την οδήγησε στο να κάνει πλαστική επέμβαση στην ηλικία των 25 ετών, για την οποία μετάνιωσε

Σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο 60 Minutes, η Τζέιμι Λι Κέρτις δήλωσε ότι ένας κινηματογραφιστής της είπε πως δεν θα συμμετάσχει στο γύρισμα μια μέρα επειδή είχε «σακούλες» στα μάτια της. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Perfect, στο οποίο πρωταγωνιστούσε επίσης ο Τζον Τραβόλτα.

«Το να το πει αυτό ήταν πολύ ενοχλητικό. Μόλις τελείωσε η ταινία, κατέληξα να κάνω κάποια πλαστική επέμβαση» είπε η Κέρτις, προσθέτοντας ότι η επέμβαση δεν πήγε καλά και ήταν κάτι που «μετάνιωσε αμέσως». «Έγινα μια πραγματικά δημόσια συνήγορος για να πω στις γυναίκες: Είσαι πανέμορφη και είσαι τέλεια όπως είσαι», είπε χαρακτηριστικά.

Ο εθισμός στα παυσίπονα και η μάχη της Κέρτις με τα οπιούχα

Η Τζέιμι Λι Κέρτις δήλωσε επίσης ότι άρχισε να παίρνει παυσίπονα μετά την πλαστική επέμβαση και συγκεκριμένα οπιούχα, εξηγώντας ότι σε συνδυασμό με την κατανάλωση αλκόολ κατέληξαν «εξάρτηση» για εκείνη. Το 2018, δήλωσε στο People: «Ήμουν μπροστά από την επιδημία των οπιούχων. Είχα μια 10ετή πορεία, κλέβοντας, συνωμοτώντας. Κανείς δεν το ήξερε. Κανείς».

Η Κέρτις είναι πλέον νηφάλια εδώ και 26 χρόνια και το 2023 μίλησε για το ταξίδι της. «Είμαι τυχερή. Δεν πήρα τρομερές αποφάσεις μαστουρωμένη ή υπό την επήρεια αλκοόλ, για τις οποίες μετά, για το υπόλοιπο της ζωής μου, μετανιώνω», είπε. «Υπάρχουν γυναίκες στη φυλακή των οποίων οι ζωές έχουν καταστραφεί από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, όχι επειδή ήταν βίαιες, όχι επειδή ήταν απαίσιοι άνθρωποι, αλλά επειδή ήταν εθισμένες» συνέχισε.

Η σταρ έχει στο παρελθόν εκφράσει την ανησυχία της για την αύξηση των αισθητικών επεμβάσεων. «Η τρέχουσα τάση των fillers και των πλαστικών επεμβάσεων, και αυτή η εμμονή με τα φίλτρα και τα πράγματα που κάνουμε για να προσαρμόσουμε την εμφάνισή μας στο Zoom εξαφανίζουν γενιές ομορφιάς», δήλωσε η Τζέιμι Λι Κέρτις το 2021. «Μόλις πειράξεις το πρόσωπό σου, δεν μπορείς να το πάρεις πίσω» τόνισε

Αυτή την εβδομάδα η ηθοποιός μίλησε επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για μια «εντελώς ψεύτικη διαφήμιση της AI» που χρησιμοποιεί το ομοίωμά της. Παρακάλεσε τον ιδρυτή της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, για βοήθεια ώστε να την κατεβάσει. «Αν έχω ένα εμπορικό σήμα, εκτός από το ότι είμαι ηθοποιός, συγγραφέας και συνήγορος, αυτό είναι ότι είμαι γνωστή για το ότι λέω την αλήθεια, ότι λέω τα πράγματα με το όνομά τους και ότι έχω ακεραιότητα», έγραψε.

Η 66χρονη κέρδισε το πρώτο της Όσκαρ το 2023 για τον ρόλο της στην ταινία Everything Everywhere All at Once. Έκτοτε έχει πρωταγωνιστήσει στην καταξιωμένη δραματική σειρά «The Bear» και στο πλευρό της Πάμελα Άντερσον στην ταινία «The Last Showgirl». Το επόμενο διάστημα θα τη δούμε στη συνέχεια της κωμωδίας Freakier Friday με τη Λίντσεϊ Λόχαν, καθώς και στη σειρά αστυνομικού θρίλερ Scarpetta με τη Νικόλ Κίντμαν.

Με πληροφορίες από Guardian