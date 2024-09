Η στιγμή που ο Τζoρτζ Κλούνι βοήθησε φωτογράφο που έπεσε στο κόκκινο χαλί 

Ο Τζoρτζ Κλούνι βοήθησε έναν φωτογράφο που έπεσε καθώς τον φωτογράφιζε στο κόκκινο χαλί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Ο Τζoρτζ Κλούνι βρίσκεται στη Βενετία μαζί με τον φίλο και συμπρωταγωνιστή του Μπραντ Πιτ για την πρεμιέρα της ταινίας τους Wolfs. Όσο ο ίδιος μαζί με τη σύζυγό του, Αμάλ Αλαμουντίν, περπατούσαν στο κόκκινο χαλί, ένας φωτογράφος που βρισκόταν μπροστά τους, παραπάτησε και έπεσε. Τότε, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, έσκυψε και βοήθησε τον φωτογράφο να σηκωθεί ξανά.

Όμως, ο Τζoρτζ Κλούνι δεν σταμάτησε εκεί, αντίθετα έκανε μία σειρά από γκριμάτσες στις κάμερες, χαιρέτησε τους φωτογράφους και πήρε μία από τις κάμερες ώστε να τραβήξει και ο ίδιος φωτογραφίες.

George Clooney helped a photographer who tripped over during the 'Wolfs' premiere at Venice Film Festival.



Actors Brad Pitt, Cate Blanchett, Austin Abrams and Amy Ryan were also in attendance at the premiere.https://t.co/2CK1c03ljU pic.twitter.com/GDYHSmWMCd