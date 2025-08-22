ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Αναζητείται ο 40χρονος - Ανοιχτό για τις Aρχές το ενδεχόμενο αυτοκτονίας

Ο 40χρονος είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί σε κλινική στο παρελθόν - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Αναζητείται ο 40χρονος - Ανοιχτό για τις Aρχές το ενδεχόμενο αυτοκτονίας Facebook Twitter
Φωτ. από το σημείο της γυναικοκτονίας στον Βόλο / taxydromos.gr
0

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι Αρχές, για τον εντοπισμό του 40χρονου γυναικοκτόνου στον Βόλο.

Την ώρα που οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη για τον δράστη της γυναικοκτονίας που σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί στον Βόλο, έρχονται στη δημοσιότητα νέες πληροφορίες για το παρελθόν του.

Μάλιστα με βάση αυτές, οι Αρχές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτοκτονίας. Ο 40χρονος, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛΑΣ για το έγκλημα, παλαιότερα είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας για ναρκωτικά.

Παράλληλα, τον Ιούνιο είχε νοσηλευτεί σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, καθώς είχε προχωρήσει σε απόπειρα αυτοκτονίας.

«Πρωινές ώρες σήμερα 22-08-2025 εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη 36χρονη αλλοδαπή γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας στον Βόλο. Για την υπόθεση αναζητείται ο 40χρονος σύζυγός της. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής», αναφέρει αρχικά στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

«Από τη μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας. Σημειώνεται ότι, ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις 28-06-2025, είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία», καταλήγει.

Με πληροφορίες από gegonota.gr

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φωτιές στην Πάτρα: Δορυφορικά δεδομένα δείχνουν αύξηση έως και 12°C στη θερμοκρασία εδάφους

Ελλάδα / Φωτιές στην Πάτρα: Δορυφορικά δεδομένα δείχνουν αύξηση έως και 12°C στη θερμοκρασία εδάφους

Η θερμοκρασία εδάφους εμφανίστηκε αυξημένη κατά 10-12°C στην Κάτω Αχαΐα και έως 8-10°C στην Πάτρα, στις περιοχές που κάηκαν, γεγονός που πιθανώς επηρεάζει το μικροκλίμα
LIFO NEWSROOM
Μύκονος: Σοβαρό ατύχημα με «γουρούνα» για τον δισεκατομμυριούχο Τομ Γκρίνγουντ

Ελλάδα / Μύκονος: Σοβαρό ατύχημα με «γουρούνα» για τον δισεκατομμυριούχο Τομ Γκρίνγουντ

Ο Τομ Γκρίνγουντ υπέστη πολλαπλά κατάγματα και έμφραγμα - Διακομίσθηκε στο Γενικό Νίκαιας όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ - «Η εικόνα ενός καταρρέοντος ΕΣΥ δεν είναι αλήθεια», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης - Το υπουργείο κατηγοριοποιεί τους ασθενείς με βάση την τσέπη, εμείς δεν αντιμετωπίσαμε έναν “δισεκατομμυριούχο πολυτραυματία” και κάναμε τα ίδια που κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις, απαντούν οι εργαζόμενοι
LIFO NEWSROOM
 
 