Η ρωσική εισβολή σκοτώνει τα δελφίνια στη Μαύρη Θάλασσα- Ξεβράζονται νεκρά στις ακτές

Ένας ανησυχητικός αριθμός δελφινιών ξεβράστηκε νεκρός στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας και οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η χρήση ισχυρών συστημάτων σόναρ μπορεί να συνδέεται με τον θάνατό τους.

Μεταξύ Φεβρουαρίου και μέσα Μαΐου, περισσότερα από 100 νεκρά δελφίνια ανακαλύφθηκαν μόνο στις τουρκικές ακτές, σε αυτό που το Τουρκικό Ίδρυμα Θαλάσσιων Ερευνών (Tudav) περιέγραψε ως «μεγάλη αύξηση», ανέφερε ο Guardian.

Νέκρα δελφίνια έχουν εντοπιστεί, επίσης, στις ακτές της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Ουκρανίας.

⚡️Several thousand dolphins died in the Black Sea. ecologist, #IvanRusev , from nature reserve says wounded or dead animals are brought by current to coast of Bulgaria, Romania, Turkey & coast of #Ukraine . Dolphins disoriented, suffer burns from mine explosions internal injuries. pic.twitter.com/wkOL3mF0Dd

Ερευνητές εκτιμούν η χρήση ισχυρών συστημάτων σόναρ μπορεί επίσης να αποπροσανατολίζουν τα θαλάσσια θηλαστικά, τα οποία χρησιμοποιούν τους ήχους για να βρουν τον δρόμο τους.

Ο Ivan Rusev, περιβαλλοντικός επιστήμονας στο Εθνικό Φυσικό Πάρκο Tuzly Estuaries της Ουκρανίας, είπε στους New York Times ότι τα δεδομένα που συνέλεξε η οργάνωσή από την έναρξη του πολέμου δείχνουν ότι πολλές χιλιάδες δελφίνια είχαν σκοτωθεί στην περιοχή.

«Μερικά από τα δελφίνια είχαν εγκαύματα από εκρήξεις βομβών ή ναρκών και δεν μπορούσαν πλέον να προσανατολιστούν και φυσικά δεν μπορούν να αναζητήσουν τροφή», αναφέρει.

Hundreds of dolphins in the Black Sea are being killed by the war every day - some injured dolphins end up on the Black Sea on the shores of Romania, Bulgaria and Turkey #Dolphins #DolphinsOfTheWar #UkraineWar #RussiaWarCrimes #Ukraine #BlackSea #Romania #Bulgaria pic.twitter.com/nRng8oiT2B