Η Ρωσία ισχυρίζεται πως κατέλαβε την πόλη Σολεντάρ

Η Ρωσία ισχυρίζεται πως ανέλαβε τον έλεγχο της πόλης Σολεντάρ στην Ουκρανία, όπου λάμβαναν χώρα σκληρές μάχες το τελευταίο διάστημα, κάνοντας λόγο για ένα «σημαντικό» βήμα.

Η νίκη αυτή, εάν ισχύει, θα δώσει στις ρωσικές δυνάμεις τη δυνατότητα να αποκόψουν τις ουκρανικές οδούς ανεφοδιασμού στην κοντινή μεγαλύτερη πόλη Μπαχμούτ.

Νωρίτερα, η Ουκρανία δήλωσε ότι οι δυνάμεις της παραμένουν στην περιοχή και οι μάχες είναι σε πλήρη εξέλιξη.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Μισθοφόροι Wagner: Η ουκρανική πόλη Σολεντάρ πέρασε στον έλεγχο της Ρωσίας

Η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Χάνα Μάλιαρ, δήλωσε σήμερα ότι οι μάχες συνεχίζονται και ότι ήταν «καυτή η νύχτα στο Σολεντάρ». Οι Ουκρανοί μαχητές «προσπαθούσαν γενναία να κρατήσουν την άμυνα», πρόσθεσε η ίδια.

Η σημασία της πόλης για τον ρωσικό στρατό αμφισβητείται από στρατιωτικούς αναλυτές, αλλά η κατάληψη της Σολεντάρ πιθανότατα θα χαιρετιστεί ως νίκη, μετά από μήνες αποτυχιών και οπισθοδρομήσεων στον 10μηνο πόλεμο της Ρωσίας.

Το αμερικανικό think tank Institute for the Study of War δήλωσε λίγες ώρες νωρίτερα ότι είναι πιθανό οι ρωσικές δυνάμεις να έχουν καταλάβει την περιοχή, αλλά δεν πίστευε ότι αυτό σήμαινε ότι θα μπορούσαν, στη συνέχεια, να προχωρήσουν στην περικύκλωση του Μπαχμούτ.

Με πληροφορίες από BBC